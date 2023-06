Prove di ripartenza con la sagra Marina in festa con la cozza

Dal 23 al 25 giugno ritorna ‘La cozza selvaggia di Marina di Ravenna in festa’ che, quest’anno, avrà il sapore della solidarietà. La manifestazione, arrivata alla decima edizione, si svolge come di consueto nel periodo clou della raccolta dei mitili che crescono spontaneamente in mare aperto, alla base delle piattaforme in Adriatico.

"Abbiamo voluto confermare l’evento dopo la tragedia appena vissuta – spiega Nevio Spadoni di Tuttifrutti – per dare un forte segnale di ripartenza, per chi ha vissuto in prima persona problemi e anche per chi in apparenza non li ha avuti, cercando di aiutare gli operatori economici alle prese con le disdette che fioccano da ogni parte. Per l’occasione, per ogni piatto acquistato da 10 a 14 euro, 1 euro sarà versato per la solidarietà". Sarà allestita un’unica cassa per l’acquisto di coupon degustazione e poter scegliere, tra i cinque stand gastronomici, il piatto che si preferisce.

A disposizione del pubblico, le proposte di Circolo Aurora Osteria & Cultura, Food Truck Savut, Osteria L’Acciuga, Pescatori di Marina di Ravenna e ristorante del Mercato Coperto. "Il marchio della cozza selvaggia è unico nel suo genere – afferma Barbara Monti, fiduciaria di Slow Food Condotta di Ravenna –, per la forte identificazione col territorio. Ci preme molto far capire l’importanza della biodiversità che è ciò che ci permetterà di contrastare il cambiamento climatico". "C’è ancora molto da fare per la promozione – aggiunge Mauro Zanarini, responsabile eventi di Slow Food Ravenna –. Dobbiamo fare come per il sale di Cervia e portare la pesca anche nelle scuole. Da segnalare quest’anno la ‘Pedalata slow’ che si terrà domenica 25 giugno, in collaborazione con Fiab, e che prevede 4 tappe: capanno di Garibaldi, capanno di Pialassa Baiona, capanno su Argine nord del fiume Lamone e mercato del pesce di Marina. A ogni tappa è prevista una degustazione alla cieca e un prodotto da indovinare". In apertura della festa, il 23 giugno è in programma un incontro sull’importanza di conservare le cozze per utilizzarle tutto l’anno. Sabato 24, la giornata si aprirà alle 10 con un paio di escursioni in barca: quella classica in mare alle piattaforme Eni e quella alla scoperta della Pialassa Baiona. Nel pomeriggio alle 17 conferenza al mercato del pesce su ‘La cozza selvaggia, attrattiva turistica’, con a seguire assaggio di cozze e happy hour con le tartarughe marine. Domenica 25 si chiuderà con la ‘Pedalata show’, la conferenza ‘Le specie aliene: una risorsa o un problema?’ e altri assaggi sfiziosi.

Roberta Bezzi