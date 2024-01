Prove di ripartenza. Un fondo di 250mila euro per i cittadini alluvionati

Un fondo di emergenza speciale di 250 mila euro per i cittadini del comune di Ravenna che hanno subìto danni a seguito della devastante alluvione del maggio 2023. È stato presentato ieri dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dalla Croce Rossa Italiana, comitato di Ravenna, nella sede della CRI di via Gorizia.

"Tutto è nato - ha spiegato Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna - da un’iniziativa dell’Acri, l’Associazione di fondazioni e casse di risparmio, che ha avviato una raccolta fondi tra le proprie associate e raccolto a favore delle persone alluvionate, una cifra importante, oltre tre milioni di euro. A Ravenna siamo stati bravissimi, raccogliendo a livello provinciale un milione e mezzo, la metà quindi". Per i cittadini del comune di Ravenna verranno dunque messi a disposizione 250 mila euro per l’acquisto di arredi e mobili e per il ripristino dei danni post-alluvione. La Fondazione Cassa di Risparmio si avvarrà della collaborazione della Croce Rossa di Ravenna e del suo presidente, Claudio Angeli.

L’iniziativa, che si chiama ‘Progetto Fondazioni per la Romagna’, riuscirà a dare un aiuto concreto a tanti cittadini che hanno dovuto affrontare, e continuano a farlo, le difficoltà del post alluvione. "Le conseguenze dei tragici fatti di maggio dello scorso anno - ha sottolineato il presidente Angeli - sono ancora ben presenti e anche tutta la questione dei ristori è complessa, perché individuare l’entità dei danni e chi li ha subiti ha richiesto un tempo più lungo di quello che immaginavamo".

Per accedere alle erogazioni i cittadini interessati dovranno compilare l’apposito modulo che a breve verrà pubblicato sul sito della Croce Rossa di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

"Per oltre quindici anni - ha continuato il presidente della Fondazione Alfieri - sono stato presidente della Croce Rossa di Ravenna, la conosco bene e conosco le sue strutture e il modo che ha di lavorare, per questo ho pensato potesse essere adatta a questo ruolo". Negli altri comuni l’iniziativa ha invece coinvolto le Caritas.

Sarà possibile inviare le domande compilate entro la fine di marzo e le domande dovranno arrivare da privati e non da aziende. I cittadini dovranno indicare in quale fascia rientra il danno che hanno ricevuto, e cioè meno di 5000 euro, tra i 5 mila e i 15 mila, tra 15 mila e i 30 mila, tra i 30 mila e i 50 mila e oltre i 50 mila euro. Una commissione esaminerà le domande e stabilirà in base ai danni subiti quale sarà l’entità dell’aiuto. I documenti da accompagnare alle domande di aiuto sono gli stessi richiesti per i ristori statali.