Provincia, de Pascale lascia: "Otto anni di intenso lavoro"

Passaggio di consegne ieri in Provincia tra Michele de Pascale, appena eletto presidente della Regione, che ha presentato la lettera di dimissioni da presidente della Provincia, e Valentina Palli, vicepresidente e sindaca di Russi. Sarà lei a sostituirlo fino all’elezione del nuovo presidente che avrà luogo entro 90 giorni da quando sono effettive le dimissioni. De Pascale, per l’occasione, ha ricordato alcuni degli interventi realizzati durante i suoi due mandati, con particolare riferimento alla viabilità e all’edilizia scolastica. "Il mio mandato da presidente della Provincia – ha spiegato – è stato segnato da una caratteristica, è stato il primo in provincia di Ravenna senza l’elezione diretta dei cittadini. Questi otto anni sono stati quindi segnati dall’idea di ritrovare un’identità di funzione per la Provincia, che ha perso la sua legittimazione popolare, ecco perché abbiamo cercato di colmare questa mancanza, cercando di amministrare in maniera collegiale, con gli altri sindaci e sindache del territorio".

De Pascale ha ricordato le difficoltà affrontare, dalla pandemia all’alluvione. "La gestione della viabilità – ha aggiunto – rimane una delle funzioni cardine dell’ente, rispetto alla quale abbiamo perseguito alcuni obiettivi di fondo, come la messa in sicurezza di ponti. Alcuni interventi sono ancora in corso sia sul Montone che sul Senio, nuovi sono in programma sul Lamone e sullo scolo Cerba. A questi interventi si è affiancata l’enorme quantità di opere stradali collegate al periodo post-alluvione". E poi, ha continuato de Pascale, si è lavorato per il ripristino della viabilità, "abbiamo assegnato le gare per le tutte opere finanziate dal commissario, quindi stanno per partire cantieri molto importanti che metteranno in sicurezza il territorio". Tanti gli interventi anche sulle intersezioni stradali. Un altro obiettivo è stato quello di favorire la mobilità sostenibile e la sicurezza delle utenze deboli. Infine il tema dell’edilizia scolastica, "con una stagione di grandi investimenti". Infine si è lavorato sulla pianificazione territoriale, ad esempio il piano provinciale dei rifiuti. "Ora – ha concluso de Pascale – la guida passa a Valentina Palli alla quale mi lega un grandissimo rapporto di stima". Di emozione e gratitudine ha parlato Palli. In particolare, ha sottolineato, "in questa giornata così significativa, contro la violenza sulle donne, raccolgo il passaggio di testimone del presidente de Pascale divenendo la prima presidente donna della Provincia di Ravenna.