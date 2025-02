"Provinciale Bagnara, è ora di intervenire"

Riflettori di nuovo puntati su via Provinciale Bagnara, la strada che collega l’abitato di Lugo a quello di Villa San Martino attraverso l’innesto con l’altra strada provinciale, la via Felisio. Il grave incidente che si è verificato nella serata di sabato scorso quando due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con la strada comunale Canaletta, provocando il ferimento di tre persone non solo ha suscitato la reazione della Circoscrizione di Villa San Martino e Zagonara e del suo presidente, Secondo Valgimigli, ma ora sta coinvolgendo anche il gruppo di Fratelli d’Italia. Il capogruppo in consiglio comunale Gian Marco Grandi, i consiglieri della consulta di Villa San Martino e Zagonara, Walter Bertozzi e Claudio Zanellato, insieme al consigliere provinciale Riccardo Vicari hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nella frazione per dare voce alla istanze dei cittadini davanti al consiglio della Provincia. "Le principali criticità che abbiamo potuto constatare e che ci hanno segnalato, riguardano la strada provinciale 21 e 36 – puntualizza Vicari –. Ho provveduto a presentare un’interpellanza in Provincia dove chiediamo come l’ente intende risolvere le problematiche legate al traffico pesante e alla messa in sicurezza dell’incrocio fra la ‘Felisio’ e la ‘Bagnara’. Inoltre – continua – chiediamo di ripristinare a norma di legge la segnaletica orizzontale mancante, in particolar modo sulla strada provinciale 21 e sulla provinciale 36, scarsamente illuminata e teatro di gravi incidenti negli ultimi anni. Confidiamo in una risposta esaustiva da parte degli enti preposti e in interventi tempestivi e risolutivi".

Già un anno fa, un gruppo di cittadini residenti lungo la ‘Bagnara’ aveva richiamato l’attenzione sul traffico elevato che percorre la via, pari a quasi dieci-dodicimila passaggi a settimana, fra auto e mezzi pesanti. Una densità inadeguata per le caratteristiche delle carreggiate, poco spaziose e per l’alta velocità con la quale vengono percorse. "Le case tremano ogni volta. Anche i camion passano andando velocissimi ed è capitato che si siano ribaltati nei fossati" hanno più volte sottolineato i residenti che chiedono limitazioni di velocità attraverso l’inserimento di un secondo impianto di rilevazione di velocità, lavori di adeguamento ed una segnaletica completa. A loro fa eco la circoscrizione di Villa San Martino e Zagonara intenzionata a chiedere un incontro con il Prefetto, Raffaele Ricciardi, la sindaca Elena Zannoni e la Presidente della Provincia, Valentina Palli per discutere sulla pericolosità del tratto e della necessità di introdurre dei correttivi in grado di risolvere la situazione. Ora, a cittadini e circoscrizione si è aggiunto anche l’invito di Fratelli d’Italia.

Monia Savioli