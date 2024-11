Provò a uccidere una donna: sì al permesso di soggiorno

Faenza (Ravenna), 16 novembre 2024 – La notte del 2 giugno 2022 aveva provato a sgozzare un’altra ospite, come lei di origine straniera, della casa di accoglienza di Lugo gestita da suore nella quale si trovava. Un tentato omicidio aggravato dai futili motivi (tutto era partito da una discussione sull’uso della lavatrice) per il quale la donna – in Italia da 15 anni, residente in Bassa Romagna e difesa sul fronte penale dall’avvocato Michele Lombini - era stata assolta per ‘incapacità di intendere e volere’ ma con obbligo di libertà vigilata per almeno un anno in una comunità di Bagnacavallo.

Nel frattempo la questura di Ravenna aveva rigettato la sua domanda del permesso di soggiorno per attesa occupazione intendendo che la misura applicata dal tribunale costituisse già di per sé un’autorizzazione al soggiorno. Il Tar di Bologna, presieduto dal giudice Paolo Carpentieri, dopo avere sospeso l’efficacia della decisione questorile, ha ora accolto il ricorso presentato dall’avvocato Andrea Maestri, il quale ha in buona sostanza rilevato come la libertà vigilata non sia una misura alternativa alla detenzione ma una misura di sicurezza non detentiva: per la quale cioè non si applicano le specifiche circolari ministeriali del 2000 e del 2001 secondo cui “nel caso di detenuto o ammesso a misure alternative, il provvedimento stesso del magistrato costituisce autorizzazione al soggiorno”.

E se la donna non era detenuta, è a causa della condizione che ha determinato la sua assoluzione ‘per mancanza di imputabilità’. “Pur sussistendo il fatto – si legge nelle motivazioni a firma del gup Corrado Schiaretti – e pur avendolo l’imputata commesso”, doveva essere prosciolta alla luce delle conclusioni della psichiatra Manuela Ricci incaricata dal tribunale.

Alla base di tutto, un disturbo intimo e profondo caratterizzato da delirio persecutorio che le aveva fatto credere in passato di essere inseguita da tre uomini che la volevano violentare. Ma anche di essere stata narcotizzata da una coinquilina e abusata da alcuni amici di questa. E poi condizioni di vita difficili e altro ancora: tanto da essere a lungo assistita dal centro di salute mentale.

Ed eccoci arrivati alla notte del tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sulla base di testimonianze e di un video girato dai presenti, la donna aveva sferrato all’altra tre fendenti. Con il primo l’aveva centrata alla mano destra; il secondo, indirizzato alla testa, aveva reciso di netto una ciocca di capelli. L’ultimo era affondato nel volto della malcapitata, tra bocca e orecchio. Poi l’aveva presa per i capelli e costretta a inginocchiarsi fino quasi a farle raggiungere il pavimento con la faccia. E aveva spianato il coltello in una posa da giustiziere. A quel punto una suora era riuscita a infilarsi tra le due e a spostare quel tanto la donna ferita da evitare che fosse centrata dal quarto fendente menato. La scena era rimasta in plastica impasse per diversi minuti: fino a quando la donna armata di coltello non si era ritirata in camera sua uscendone solo dopo negoziazione con i militari lughesi.

Il 27 aprile 2023, al termine del rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica, l’imputata era stata assolta come del resto aveva chiesto lo stesso pm Marilù Gattelli. Il 2 febbraio scorso la questura aveva notificato il rigetto dell’istanza del rinnovo di permesso. A cui il 28 marzo era seguito ricorso. La decisione del Tar ora la conosciamo: con spese di giudizio compensate, “attesa la particolarità della vicenda”.