Pubblica Assistenza, domani open day in sede dalle 15

La Pubblica Assistenza di Lugo apre le porte alla città. Attraverso l’open day organizzato domani dalle 15 nella sede di via Piratello 102, i volontari si metteranno a disposizione dei cittadini per rispondere alle domande su organizzazione e servizi con un occhio di riguardo verso i più piccoli ai quali saranno distribuiti gratuitamente dei gadget. L’associazione che conta sull’apporto di 120 unità di personale volontario, ha svolto nel 2024 ben 18114 trasporti in ambulanza di cui 7536 per conto dell’azienda sanitaria, 1198 per strutture private e 1026 per privati per un totale di 358742 km percorsi. Nei prossimi mesi, la Pubblica Assistenza si dedicherà al progetto di ampliamento che prevede la costruzione, sempre nell’area di via Piratello, di un nuovo fabbricato da adibire a magazzino e a deposito delle attrezzature sanitarie. "L’intenzione – spiegano – è quella di completarlo con impianto fotovoltaico per ridurre i costi dell’energia elettrica. In questo modo avremo anche più spazio da dedicare anche alle attività ricreative dell’associazione". Fra le iniziative in programma, emerge quella di sabato 27 settembre, giornata Mondiale per il Cuore, in Largo della Repubblica. Qui, dalle 9 alle 19, i volontari coinvolgeranno scuole, società sportive e la cittadinanza intera nelle simulazioni organizzate (eventi traumatici, uso del defibrillatore in caso di arresto cardiaco, attivazione della catena di soccorsi, disostruzione delle vie aeree) finalizzate anche a promuovere un corretto stile di vita e prevenire i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari. Alle 17 poi partirà la camminata "3 km di salute" che terminerà con la merenda.

m.s.