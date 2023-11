Pubblica assistenza, donazione agli alluvionati

La Pubblica Assistenza di Russi ha concluso i festeggiamenti per i suoi 40 anni di attività con uno spettacolo teatrale. L’iniziativa voleva essere un ringraziamento alla cittadinanza per l’affetto e la generosità che ha sempre avuto nei riguardi dell’associazione. Il teatro comunale di Russi si è animato di oltre 200 spettatori. L’incasso di 2.031,60 euro, frutto delle offerte libere, è stato interamente devoluto alle famiglie alluvionate del Comune di Russi, attraverso il versamento sul conto corrente destinato dal Comune a tale tipologia di donazione. "La Pubblica Assistenza di Russi - commenta il presidente Enrico Castellari - desidera ringraziare tutti i partecipanti ai festeggiamenti in occasione del 40° anniversario dalla sua fondazione". "La Pubblica Assistenza di Russi - sottolinea il sindaco Valentina Palli - ha come mission contribuire, assieme alle altre associazioni di volontariato presenti sul territorio, a mantenere viva la rete di solidarietà. Di questo, così come della generosa donazione a favore delle famiglie colpite dall’alluvione, siamo profondamente grati".