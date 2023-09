Pubblica Assistenza, festa con tanti cittadini

Tanti cittadini hanno partecipato, domenica, alla festa organizzata dalla Pubblica Assistenza Città di Russi, in occasione dei suoi primi 40 anni di attività di volontariato. Anche la sindaca Valentina Palli ha voluto esprimere riconoscenza per ciò che l’associazione fa per il territorio. "Allora Russi aveva l’ospedale, ma non il Pronto Soccorso – ha ricordato Palli – . Una bimba muore tragicamente all’asilo nido in quell’anno. Questo evento drammatico apre un dibattito sulla necessità della presenza di un’ambulanza presso l’ospedale di Russi. Dall’amore sconfinato di un padre disperato, nasce la Pubblica Assistenza. Ennio Carpi, il papà della bimba, si mette in contatto con l’amico Dino Guerra di Ravenna, che aveva fondato da poco una locale sezione di pubblica assistenza. Capito quanto l’esperienza possa rivelarsi preziosa, Ennio inizia la sua opera di reclutamento dei volontari".