Pubblico encomio al maresciallo dei carabinieri Luigi Gentile per aver salvato vite umane durante l’alluvione a Faenza. Ieri il riconoscimento è stato conferito da Francesco Miglio, sindaco di San Severo, nel Foggiano, la città di cui è originario Gentile. Il maresciallo, che dal 2017 è addetto aliquota operativa del Norm nella compagnia carabinieri di Faenza, è stato ricevuto in municipio a San Severo. Il sottufficiale dell’Arma si è reso protagonista di un vero gesto eroico, immortalato sul Carlino in alcune foto di Stefano Tedioli, salvando tre persone mentre l’acqua allagava il borgo, la sera del 16 maggio scorso.