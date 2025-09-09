Pugile aggredito in stazione. L’avversario finisce ko: "Così mi sono difeso"

È andata sicuramente bene all’aggredito e decisamente male all’aggressore che invece di un addormentato viaggiatore si è trovato di fronte un pugile perfettamente allenato e uso agli incontri sul ring. Sabato, alle prime luci dell’alba, alla stazione di Ravenna il 27enne Bekim Arapi stava cercando di prendere il treno delle 5,05 in direzione Reggio Emilia per partecipare al corso per aspirante tecnico federale di boxe. L’atleta della Boxing Gym di Ravenna è ancora colpito da quanto accaduto: "Ero all’ultimo binario – racconta – per prendere il treno per Reggio che, purtroppo, però, avevo perso e stavo tornando verso il sottopassaggio per vedere gli orari e capire se potevo partire rapidamente, visto che non volevo perdere l’inizio degli incontri per aspirante istruttore. Ad un certo punto mi si è parato davanti un individuo sconosciuto, forse straniero, che avevo già notato. Non sembrava proprio tranquillo e ha iniziato a usare un tono concitato, dicendomi che dovevo prendere un’altra entrata del sottopasso. Non volevo assolutamente discussioni, anche perché da pugile evito sempre qualsiasi tipo di occasione che possa sfociare in qualcosa di serio. Così mi sono spostato verso l’altra entrata senza dire niente ma pensando tra me e me che era meglio farlo senza guardare questa persona".

Arapi, dunque, ha tentato di evitare ogni discussione allontanandosi e dirigendosi verso un’altra scala, ma è stato improvvisamente aggredito alle spalle. "Non me lo aspettavo e ha cercato in tutti i modi di colpirmi: non è stato sicuramente una bella situazione perché probabilmente sarebbe potuto accadere di tutto. A quel punto ho pensato soltanto a difendermi ed è scattato il meccanismo del pugile, così l’ho evitato e colpito con un paio di pugni, non forti ma giusto per tenerlo lontano. Nel difendermi dalla prima aggressione, però, mi sono fatto un piccolo taglio alla mano. Ma non importava: sono tornato verso la stagione per controllare l’orario e sono riuscito subito a ripartire: non ho più visto questa persona, che era rimasta evidentemente nel punto dove l’avevo lasciato".

u.b.