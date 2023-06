Puglisi sonorizza due film di Chaplin

Chaplin risuona a Lupo 340 a ritmo di jazz con il pianista, compositore e improvvisatore Fabrizio Puglisi, impegnato nella sonorizzazione live di due film muti di Charlie Chaplin, The Immigrant (1917) e The Rink (1916). Membro storico del Collettivo Bassesfere, Puglisi da sempre ama sconfinare nei territori di altri linguaggi artistici interagendo con la danza o collaborando con attori, scrittori, poeti, registi e artisti visivi. Presentata a Catania in premiere nel gennaio 2020, la sonorizzazione dei corti di Chaplin è stata commissionata a Puglisi dall’AME (Associazione Musicale Etnea). L’appuntamento, organizzato con Area Sismica, è previsto a partire dalle 22 di domani a Lupo 340 in via XXVII Traversa - Arenile 340, a Cervia. Ingresso gratuito. Info: 3456638289