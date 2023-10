"Puliamo i nostri fiumi". Manifestazione a Passogatto

"Puliamo i nostri fiumi". Un invito che titola anche l’iniziativa attesa per oggi dalle 10.30 sul ponte che sovrasta il fiume Santerno a Passogatto. A promuoverla il comitato ‘Proteggiamo Conselice’ nato a maggio dall’unione di agricoltori e industriali che all’epoca, per aiutare la città a liberarsi dall’acqua, ha creato una stazione di pompaggio. Da quel momento il gruppo è diventato ancora più coeso e ora fa riferimento a 9 membri inseriti nel consiglio direttivo fra commercianti, imprenditori e agricoltori e quasi 200 sostenitori. "Abbiamo deciso di continuare la nostra attività anche dopo l’alluvione – spiega il referente Daniele Gieri –. Ci siamo detti: cosa possiamo fare per mettere in sicurezza il nostro territorio? Siamo un comitato pacifico e non vogliamo metterci contro né sindaci ne istituzioni. Semplicemente vogliamo evitare di trovarci nelle stesse condizioni di emergenza del maggio scorso considerando l’inverno in arrivo e la fragilità degli argini, in particolare nei punti ricostruiti. Per questo abbiamo interpellato tecnici ed esperti e siamo giunti alla conclusione che la cosa più semplice e più urgente da fare, in attesa che gli interventi sugli argini si consolidino, è di disboscare le zone ancora occupate dalla vegetazione". Il comitato ha effettuato ricognizioni nel Santerno, fiume sul quale si concentra l’attenzione del consiglio direttivo. "Nell’alveo soprattutto ci sono ancora alberature alte, grossi tronchi, alberi sradicati anche per effetto del tornado del luglio scorso, legname lasciato dall’alluvione. Con una situazione così – continua –, con il fiume pulito a monte e a valle no, gli argini appena fatti sarebbero di nuovo a rischio corrosione dovesse piovere tanto quanto a maggio. Adesso abbiamo bisogno che l’alveo sia pulito, per fare sì che l’acqua, se arriva, possa defluire più liberamente verso il mare".

La scelta del luogo in cui manifestare è ricaduta sul ponte di Passogatto per due ragioni. "La prima – sottolinea – è perchè proprio da quel punto inizia la zona più critica, in cui l’alveo è pieno di vegetazione. Da Passogatto al mare ci sono un po’ più di 20 km. Se dovesse piovere in modo anomalo proprio lì andrebbe a formarsi una barriera. Il secondo motivo riguarda la strada che lo attraversa, trafficata ma non troppo. Vogliamo, sì, manifestare ma non creare troppo disagio alle persone". A partire dalle 10.30 di oggi il comitato formerà un corteo schierando anche i trattori. "Abbiamo invitato le associazioni di categoria, le istituzioni, i sindaci (hanno aderito e parteciperanno alla manifestazione la sindaca di Conselice, Paola Pula, e l’assessora di Lugo, Veronica Valmori, ndr). Noi diremo qualcosa e speriamo che altri intervengano. Il messaggio che vogliamo lanciare è che occorre disboscare subito perché da qui all’inizio dell’inverno potremmo avere ancora il tempo sufficiente per farlo".

