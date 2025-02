"Puliamo la città dai mozziconi"

A Massa Lombarda sono riusciti a trasformare i mozziconi di sigaretta in mele e cipolle. Il processo è molto più lungo e articolato di quanto non scritto sopra e vede l’impegno di tantissime persone che dedicano parte del loro tempo a pulire dove altri, per sbadataggine e incuria, sporcano. Domenica scorsa i volontari del gruppo Ve Mo Que hanno consegnato diversi sacchi pieni di mozziconi di sigarette a Domenico Errani e Devis Tronconi. Il primo è un agricoltore e ha cambiato i sacchi ricevuti con 50 kg di cipolle e mele, il secondo è un residente di Cotignola che recupererà i materiali presenti nei mozziconi cercando di ridare a loro nuova vita. "Siamo riusciti a realizzare una specie di sogno – commenta il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi –. I 50 kg di frutta sono stati donati alla Caritas e alla scuola materna San Giacomo. La raccolta di questi mozziconi è frutto del costante e magnifico lavoro dei volontari che settimanalmente donano alla città parte del loro tempo per ridurre il danno ambientale causato da incivili e ignoranti". I mozziconi sono solo una parte di quanto i volontari del gruppo trovano in strade e giardini della città. "Un anno fa ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare per migliorare il posto dove viviamo – racconta Raffaele Baroncini, uno dei fondatori del gruppo – e abbiamo iniziato a girare alcune ore pulendo dove trovavamo sporco: cartacce, bottiglie, plastica e, naturalmente, mozziconi. Ci siamo interfacciati subito con l’amministrazione comunale per cercare di avere un supporto soprattutto materiale, come pinze e guanti". Materiali arrivati e i giri si sono intensificati, soprattutto nel numero dei partecipanti. "All’inizio eravamo in due, ma nel corso delle settimane in tanti si sono avvicinati vedendoci all’opera – continua Baroncini –, adesso siamo oltre venti. Usciamo una o due volte alla settimana raccogliendo tutto in sacchi. Poi lasciamo tutto in ordine e con un cartello sopra nel quale annunciamo che passerà Hera a raccogliere".

I volontari sono stati accolti come soci di Auser, in maniera da avere anche una copertura assicurativa. Nel corso di un anno di attività sono circa 5 le tonnellate di rifiuti sottratti dalle strade e dai parchi pubblici. Per quanto riguarda i mozziconi, questi verranno lavati e smaltiti in maniera da recuperare nicotina che andrà ad aziende farmaceutiche, l’involucro del filtro verrà recuperato come carta, mentre il filtro vero e proprio si trasformerà in polimeri plastici per molteplici usi.

Matteo Bondi