Pulizia dal fango e stradelli sistemati, riapre il cimitero

Individuato dall’Amministrazione comunale di Bagnacavallo fra gli interventi prioritari da realizzare dopo l’alluvione di settembre, il cimitero di Traversara è stato riaperto in vista della festività dei santi e della commemorazione dei defunti.

Per permettere la fruizione dell’area in sicurezza si è provveduto alla pulizia dal fango e alla sistemazione degli stradelli interni, all’espurgo della linea fognaria, alla verifica e sistemazione dell’impianto elettrico e all’eliminazione dell’acqua in eccesso in alcune decine di tombe.

I lavori sono stati diretti dall’Area tecnica del Comune.

Eventuali criticità ravvisate dagli utenti del cimitero vanno segnalate all’Area tecnica al numero di telefono 0545.280871 oppure al custode che risponde al 339.7278428.