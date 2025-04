Pulizia della pineta, rinnovata la convenzione

Rinnovata fino al 2027 la convenzione con l’associazione "La Mia Pineta" per la realizzazione di interventi manutentivi e promozionali nella pineta di Pinarella-Tagliata. Il costo è di 132mila euro a carico del Comune affinché si dia alla comunità la possibilità di avere un presidio operativo sull’intera area boscata, al fine di intervenire rapidamente con azioni manutentive ogni volta che si rendesse necessario. L’attività ordinaria dell’associazione si svolgerà principalmente nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno. Nel restante periodo dell’anno il personale dell’associazione rimane a disposizione per eventuali interventi straordinari concordati con l’amministrazione, o a seguito di eventi meteorologici eccezionali o di interventi di salvaguardia della pubblica incolumità, di concerto con il personale comunale o del Corpo Forestale.

Tramite la convenzione saranno garantite diverse attività. Mantenere in piena efficienza il piano stradale delle strade carrabili ed il piano di camminamento dei sentieri di accesso alla pineta ed ai bagni attraverso idonei interventi ogni qualvolta si verifichino avvallamenti o dissesti che potrebbero rendere disagevole o pericoloso il transito. Sono esclusi comunque lavori di entità consistente già compresi o da inserire nei piani di interventi programmati o piani di investimento dell’Amministrazione. E poi apertura e chiusura almeno 3 volte al giorno, manutenzione ordinaria delle chiudende degli accessi carrabili, compresi catene, lucchetti e impianti automatizzati.

E poi la pulizia dell’area non in concessione - circa 11 ettari - con cadenza bisettimanale nel periodo aprile giugno e nel mese di settembre e trisettimanale nel periodo luglio-agosto da rifiuti di ogni genere e quantità abbandonati, nonché svuotamento degli eventuali cestini portarifiuti con pari frequenza e sostituzione degli appositi sacchi a perdere, mediante attrezzatura di pulizia. Trinciatura di tutte le aree della pineta - circa 25 ettari - a cadenza bimensile da aprile a fine settembre ed eventuale pulizia da piante infestanti, pulizia delle recinzioni e delle aree di pertinenza circostanti ai fini di prevenzione incendi, abbattimento di piante in piedi, se senescenti o danneggiate gravemente, potatura di rami rotti e secchi.

All’associazione, tra le diverse attività, spettano anche eventuali lavori di miglioria, anche impiantistica, verifica, controllo e interventi eventuali di ripristino dei canali drenanti o fognature. Previste nell’accordo anche diverse attività di comunicazione. La stessa associazione, infatti, si attiverà per iniziative di divulgazione culturale ed ambientale con iniziative indirizzate alla cittadinanza, sulla base del programma presentato e secondo modalità da concordarsi preventivamente con il Comune.

Ilaria Bedeschi