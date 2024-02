Pulizia delle spiagge, si comincia domenica

La Rete di associazioni ’Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese’, nell’ambito dell’iniziativa ’Pulizie spiaggia d’inverno’, organizza una pulizia spiaggia presso la Riserva Naturale di foce Bevano a Lido di Dante domenica prossima, dalle ore 9.45 alle 12.30, con appuntamento presso la sbarra di ingresso alla Pineta Ramazzotti, in viale Paolo e Francesca a Lido di Dante. La durata della pulizia è indicativa ed ognuno può dedicarvi il tempo a propria disposizione. Verranno forniti sacchi, portarsi guanti ed eventualmente una pinza per la raccolta. È in programma una pulizia anche per domenica 25 febbraio, stavolta Lido di Classe, ma in attesa di conferma per tutte le autorizzazioni. Per informazioni, chiamare il 334-9470326 o scrivere a fratinoravenna@gmail.com. La pulizia si svolge in collaborazione con il progetto ‘Archeoplastica’.