Pulizia straordinaria contro il guano

Hera, su richiesta del Comune di Lugo, ha eseguito in questi giorni un intervento straordinario di pulizia dal guano in centro storico. "Abbiamo chiesto alla multiutility un impegno in più per il decoro della città – scrive il sindaco Ranalli – ed è partito un ciclo di interventi straordinari che ha dato sicuramente i suoi risultati.

L’intervento di pulizia è parte di un piano più articolato che vede anche l’impegno del servizio Ambiente dell’Unione sul contenimento dei piccioni".