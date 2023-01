Pulizie nel palazzo del Quirinale Il Tar avalla l’appalto per la Copura

La pulizia completa di stanze e corridoi, la sanificazione degli ambienti, le incombenze legate alle stoviglie e a un tratto di spiaggia e il lavaggio delle auto di servizio. Non un appalto qualunque: ma quello per il Quirinale – residenza ufficiale del presidente della Repubblica – e per la tenuta presidenziale di Castelporziano. Uno di quegli appalti capaci insomma di dare un certo lustro al curriculum di un’azienda. Dopo un braccio di ferro amministrativo andato avanti per quasi tre anni, il Tar del Lazio ha ora avallato il via libera per la Copura, storica società cooperativa ravennate (è in pista dal 1975) con sede legale a Fornace Zarattini. L’appalto, della durata quadriennale, come precisato dalla stessa cooperativa nel proprio sito, “prevede l’impegno quotidiano di oltre 30 addetti”. Una commessa importante insomma pure dal punto di vista della manodopera anche se lo stesso presidente Corrado Pirazzini a febbraio 2020 alla stampa locale, annunciando l’appalto e spiegando che l’importo annuo dei lavori vale un milione e 100 mila euro, aveva fatto accenno alla questione del Tar in sospeso. I giudici romani, con sentenza pubblicata mercoledì scorso, hanno sottolineato che i calcoli del perito “confermano la legittimità dell’operato dell’amministrazione”, ovvero il segretariato generale...