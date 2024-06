Pulizie straordinarie in centro

Una serie di azioni per migliorare il decoro del centro storico faentino. È quanto l’amministrazione comunale ha messo in campo in collaborazione con Ciclat, Hera e il gruppo scout Faenza 3. Il progetto, presentato ieri a Palazzo Manfredi, prevede l’istituzione di un servizio di pulizia pedonale attraverso il lavoro di un operatore della ditta Ciclat, incaricato dal Gruppo Hera, il quale grazie a uno speciale macchinario interverrà capillarmente per risolvere le piccole situazioni che quotidianamente si presenteranno. L’operatore manovrerà un aspiratore elettrico con kit di lavaggio (il Glutton H2O, ndr) che consentirà di aspirare rifiuti solidi e liquidi, oltre a pulire e sanificare con getti d’acqua e prodotti specifici. L’operatore di quartiere sarà impegnato sei giorni su sette (giovedì escluso) per sette ore e gli potranno essere segnalate particolari situazioni in cui intervenire. Un servizio aggiuntivo oltre a quelli già attivati sul territorio da Hera, come spiegato da Marco Guarnieri, referente di Hera: "Questo servizio costituisce un ulteriore elemento di lotta al degrado nel centro storico e va a compendio dei servizi attivati, già molto buoni in termini di frequenze".

Il servizio, già attivo da lunedì, ha colto il parere favorevole dei commercianti, come rimarcato dai rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti. A questo si aggiunge l’installazione in piazza delle Erbe e in via Barilotti di due contenitori ‘ecobox’ che schermeranno i bidoni del vetro al servizio delle attività della zona. Vale la pena ricordare che secondo i numeri di Hera la raccolta differenziata in città è pari al 77% e che in città sono attive ben 42 isole ecologiche, oltre alla ‘volante’ e agli operatori a piedi. Altre iniziative riguardano il prolungamento degli orari di apertura dei bagni pubblici, con più turni di pulizia, oltre ai lavori di manutenzione straordinaria sui dissuasori di volatili e alla sostituzione delle tende di piazza del Popolo.

Per quanto riguarda la rimozione delle erbacce verrà sottoscritta una collaborazione triennale con di una quindicina di scout che in alcuni periodi dell’anno si costituiranno in squadre e interverranno per sei giorni la settimana. Altre iniziative ancora riguardano le deiezioni ‘selvagge’ per le quali si è deciso di impiegare personale preposto al controllo delle dotazioni obbligatorie dei proprietari di animali. Ovviamente sarà necessaria anche la collaborazione dei cittadini, come rimarcato dall’assessore Luca Ortolani e dal vicesindaco Andrea Fabbri, e per questo saranno attivate anche iniziative di sensibilizzazione al fine di migliorare il decoro del centro storico.

Damiano Ventura