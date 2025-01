"Pulmino disabili, aiutateci a metterlo in moto"

Poco più di un anno fa il comitato Csi di Ravenna lanciò su Ideaginger una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di un pulmino sociale, da utilizzare per accompagnare all’allenamento, a fare attività sportiva o ad assistere a eventi i ragazzi e gli atleti con disabilità, che non possono andarci in autonomia. Quella campagna, intitolata ‘Non lasciarci a piedi’, grazie alla generosità di oltre 160 sostenitori tra realtà associative e numerosi privati e grazie al contributo de La Bcc ravennate forlivese e imolese raggiunse l’obiettivo, permettendo così l’acquisto del mezzo.

Nei giorni scorsi il pulmino è stato ritirato dal comitato territoriale. Ora, però, c’è bisogno di metterlo in moto e coprire le spese della sua gestione nel tempo, affiancando gli sforzi del comitato. Il Csi Ravenna ha lanciato così, sempre su Ideaginger, una seconda campagna, questa volta all’insegna del motto ‘Mettiamoci in moto: sostieni il nostro pulmino’, finalizzata a raccogliere i fondi per coprire le spese di un anno, quantificate in 10mila euro. La campagna è partita da poco e si conclude il 2 febbraio. A oggi, la campagna ha già avuto l’adesione di una ventina di sostenitori che hanno permesso di raggiungere la metà della cifra necessaria ma occorre arrivare all’obiettivo altrimenti i soldi verranno restituiti. Per sostenere la campagna è sufficiente cliccare sul link https://bit.ly/mettiamocinmoto dove si troveranno tutti i dettagli.

"Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla precedente raccolta fondi – sottolinea il presidente Alessandro Bondi – e ora chiediamo un altro sforzo per costruire insieme, un futuro più inclusivo e ricco di opportunità per tutti i ragazzi, anche attraverso lo sport. Ogni gesto di generosità avrà un impatto immenso sulla vita di tanti giovani".