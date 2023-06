Pulmino per disabili perso con l’alluvione L’aiuto di Unitalsi

Per anni è stato il fido compagno di pellegrinaggi, trasporti di persone disabili, anziani e segno di conforto e vicinanza per l’Unitalsi di Ravenna. E ora ha definitivamente terminato la sua corsa, nell’alluvione che ha colpito la città di Cesena dove stava transitando. Il pulmino donato dalla famiglia Bottoni (in memoria di Giorgio) alla Sottosezione ravennate dell’Unitalsi era uno strumento indispensabile per l’opera di solidarietà e vicinanza che l’associazione svolge per iscritti e non, perché dotato di un sollevatore per trasporto disabili. Per ricomprarlo, l’Unitalsi ha lanciato una raccolta fondi. Info per bonifico bancario: alla filiale della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna (Iban: IT 65O 05387 67010 000002968115), intestato a UNTALSI, Sottosezione di Ravenna; Causale: emergenza alluvione - Contributo Pulmino.