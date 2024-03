’Punkz’ al Bronson. Matrimonio tra tattoos e musica

Nasce combinando musica e tatoo art, l’ormai popolare arte dei tatuaggi, ‘Punkz’ in programma sabato 16 marzo al Bronson di Madonna dell’Albero. Una giornata tutta da vivere all’insegna di tatuaggi, dj set e concerti live con ospiti di livello nazionale, fra cui i Sunset Radio. "Un evento di alto livello – spiegano gli organizzatori, Lorenzo Napoletano, Matteo Rossi e Riccardo Tasselli – che siamo certi porterà in città centinaia di appassionati da tutta Italia, sia per il livello dei partecipanti sia per l’originalità del format. Già da un po’ di tempo avevamo questa idea e finalmente è arrivato il momento di concretizzarla, con la speranza di poter replicare in futuro". Il programma è suddiviso idealmente in due parti, una prima dedicata alla tatoo art, l’altra alla musica. Nel pomeriggio, dalle 17, il Bronson si riempirà di tatuatori professionisti romagnoli, disponibili a realizzare tatuaggi senza appuntamento. In serata poi, alle 21, si terrà un coinvolgente e inedito ‘talk’ incentrato sul rapporto tra l’evoluzione della musica rock e della tatoo art nelle ultime decadi.

Tra gli ospiti, l’influencer lughese Danny Metal che spopola su YouTube e su Instagram con le sue cover metal di brani famosi e che qualche anno fa è stato invitato a Tokyo a suonare davanti a 10mila persone, insieme a Rovazzi. Ci sono anche il tatuatore ravennate Mauro ‘Raion’ Tampieri, che già da bambino faceva disegnini con i pennarelli sulle braccia dei Big Jim, e Mattia Cabani, titolare di ‘Hellfire Bookng Agency’, da un trentennio tra le principali agenzie che organizzano concerti live in ambito alternative. Spazio alla musica live dalle 22, con protagonisti i Sunset Radio, celebre band pop-punk ravennate ormai nota a livello internazionale. Il loro sound trova fondamenta nel punk-rock californiano degli anni Novanta con influenze dall’hardcore melodico al pop-punk moderno. Nati nel 2016, hanno all’attivo tre dischi fra cui l’ultimo ‘Thank you, Goodbye!’. Sul palco, insieme a loro, Jack Out, e i modenesi Wel.

Dalle 24 alle 4 del mattino, dj set con Darko, che sarà presente con la sua selezione anche nel pre-serata, e tutto lo staff di Emo Night Milano. ‘Punkz’ ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ravenna. "Diamo con piacere il benvenuto a questa nuova iniziativa – afferma l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – che debutta quest’anno proiettandosi su nuovi ambiti di sperimentazione. Un esordio importante grazie a solide collaborazioni, per cui l’evento ha tutte le carte in regola per avere negli anni una presenza sempre più considerevole nel panorama culturale del nostro territorio". Per maggiori informazioni, chiamare al 340-5032996 o scrivere via mail a info@seahorsestudios.it. I biglietti sono disponibili in prevendita su Dice.fm.