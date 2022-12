Punta il coltello contro i camerieri Arrestato, dà fuoco alla cella

Al ristorante pizzeria Naif, alla Darsena, un’esperienza del genere non l’avevano mai vissuta. Men che meno sotto le Feste. Un cliente che, tra uno sfottò e l’altro, inizialmente restio a voler pagare la schiacciatina ordinata da asporto, a un certo punto estrae un coltello e lo brandisce contro i camerieri. Quel ’cliente’, di lì a breve, avrebbe combinato un quarantotto, resistendo ai controlli della Polizia locale, mandando un agente al pronto soccorso, rompendosi il naso a forza di testate contro il plexiglass dell’auto dei vigili, incendiando il materasso della cella nella quale era stato rinchiuso. Fatti che risalgono alla notte tra il 23 e 24 dicembre scorsi, approdati a Santo Stefano in un’udienza che ha visto il Gip Janos Barlotti convalidare l’arresto di Omar O., 48enne ravennate, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Lo stesso è indagato a piede libero anche per aver puntato contro un cameriere del locale un coltello con apertura a scatto e lama di 15 centimetri.

Quel dipendente, poco prima dell’una di notte della Vigilia, è uscito in strada, ha avvicinato una pattuglia della Polizia locale in transito da via Candiano, riferendo di essere stato appena minacciato da un uomo con un coltello a serramanico. Lo stesso, inizialmente, si era allontanato con una pizza in mano, per poi tornare poco dopo e tentare di rientrare nel locale, dove i dipendenti si erano barricati dentro, chiudendo a chiave. Fermato in via Gulli dagli agenti, da subito il sospettato ha tenuto un comportamento minaccioso e intimidatorio, dapprima sfidando uno degli uomini in divisa, avvicinandosi a pochi centimetri dal suo viso. Atteggiamento di lì a breve sfociato, dopo una serie di spinte, in una vera e propria aggressione fisica che ha indotto gli uomini della Locale a mettergli le manette. Nel corso della nottata, più volte gli stessi si sono visti costretti a utilizzare lo spray urticante in dotazione, nel tentativo di placare quell’esagitato. Fatto sedere nell’auto di servizio, ha iniziato a scalciare lo sportello, sferrando un calcio a un agente, sputando contro di loro e inveendo con frasi del tipo "fate schifo, dovete morire, se vi vedo per strada vi stiro", per poi colpire con ripetute testate il plexiglass divisorio, fino a riportare una frattura nasale. Il 48enne ha poi reiterato queste condotte aggressive anche all’interno del comando, resistendo ai tentativi di perquisizione e di foto segnalamento. Portato in cella di sicurezza, ha continuato a scalciare la porta, quindi ha incendiato il materasso con un accendino che aveva con sé, cercando di impedire l’intervento degli agenti che gli intimavano si spostarsi per spegnere le fiamme, mentre la stanza si stava pericolosamente saturando di fumo. Poco prima delle 3 si è reso necessario l’intervento di ambulanze del 118 e, in ragione dello stato di estrema agitazione, l’uomo è stato sedato. È poi risultato positivo all’assunzione di cocaina, metadone e benzodiadepine.

La Procura chiedeva di tenerlo in carcere. Il legale del 48enne, avvocato Giorgia Montanari, ha chiesto e ottenuto misure cautelari meno afflittive: obbligo di dimora a Ravenna con divieto di uscire in orario notturno (21-7), nonché di recarsi al Sert per curare le dipendenze, obbligo di firma giornaliero, festivi esclusi. Ed è tornato a piede libero.

Lorenzo Priviato