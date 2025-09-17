Punta Marina, 60 anni da ricordare: "Ci siamo autotassati per una grande festa"

Una grande festa per un grande anniversario. Questo è un anno importantissimo per il Punta Marina Terme, quello nel quale compie 60 anni: tanto è passato da quel lontano 1965 nel quale, dopo una decina di anni tra gli amatori, è nata la società calcistica attuale. Una festa che inizierà alla 19.30 di venerdì al Cavallucci’, l’impianto sportivo di viale delle Americhe, con oltre 100 persone, una gigantesca paella di pesce e una altrettanto gigantesca torta di compleanno con le canoniche 60 candeline.

Claudio Bissi, prima dirigente dal 1978, poi presidente tra il 1985 e il 1995, è uno degli organizzatori della serata: "Abbiamo deciso di preparare questa grande festa – dice – invitando tutti quelli che siamo riusciti a rintracciare e che hanno fatto parte della storia del Punta Marina Terme, dai giocatori, ai dirigenti, fino agli allenatori. L’adesione è stata altissima e sono stati tutti contentissimi di partecipare, compresi gli allenatori esonerati, segno evidente dell’affetto verso questo club. E visto che non si poteva certo gravare sulle casse del Punta Marina, tutti i presenti si sono tassati, con un modesto importo, per rendere possibile questa serata che si annuncia una bellissima rimpatriata e una serata con tanti vecchi amici".

Tra l’altro, per evitare di dimenticare qualcuno, sono stati recuperate e spulciate tutte le partite dal campionato 1968-69. Ovviamente non è stato possibile ritrovare tutti i partecipanti, ma una buona parte sì. Alla festa non mancherà il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni e presenzierà la serata anche Simone Alberici, presidente del comitato regionale della Federcalcio. "Il punto più alto di questa società – conclude Bissi – sono stati sicuramente le tre stagioni in Prima Categoria, a inizio anni Ottanta, quando ancora non esisteva il campionato di Eccellenza. La tribuna era sempre pienissima e il tifo davvero caldo".

L’attuale presidente, Riccardo Brandino sempre attivissimo nel lanciare iniziative per la crescita del club spiega: "Per me sarà una grande gioia vedere dirigenti e presidenti che mi hanno preceduto e se ci sono io è perché altri prima di me hanno ottimamente lavorato bene e spero di fare altrettanto io con i miei successori. Sono presidente da due anni e ci siamo concentrati sulle strutture, abbiamo tre campi omologati e abbiamo rifatto, grazie al crowfunding, l’impianto di illuminazione a led del campo 2. Grazie al contributo della comunità abbiamo ritinteggiato la struttura. La società è sempre stata al centro della comunità locale e così deve continuare ad essere".

Ugo Bentivogli