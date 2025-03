Punta Marina, Carnevale da Oscar. Si aggiudica un’edizione da record

È stata la parrocchia di San Massimiano di Punta Marina ad aggiudicarsi la vittoria del Carnevale dei ragazzi 2025. Una vittoria in cui, forse, Punta Marina aveva sperato fin dall’inizio, mettendo al centro del suo carro proprio una statuetta degli Oscar. Con ‘Punta sul set: un Carnevale da Oscar’, è riuscita non solo ad omaggiare la cerimonia dell’Academy, andata in onda proprio ieri notte, ma anche a rappresentare tre diversi mondi: Harry Potter, i Pirati dei Caraibi e i Flintstones. Al secondo posto, la parrocchia di Porto Fuori, che si è trasformata in uno stormo di pappagalli ispirati al film d’animazione ‘Rio’. Terza, invece, Marina di Ravenna, che, in un ritorno al passato, ha sfilato nei panni del mitico film ‘Ghostbusters’. Il premio del Resto del Carlino per la maschera più bella è andato ad Agnese Suprani, vestita da drago Kaleido. Cinema e cartoni animati, dunque, sono stati i protagonisti della sfilata dei carri, dal tema ’Ciak, si gira!’, che ieri ha riempito le strade di Lido Adriano. Organizzata dal comitato Carnevale dei ragazzi e dalla Diocesi, la seconda giornata di festa è stata baciata dal bel tempo. Presenti anche l’arcivescovo di Ravenna e Cervia, Monsignor Lorenzo Ghizzoni, che ha portato i suoi saluti, e il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia. In generale, è stato un carnevale da record: per la prima volta nel post-Covid in corsa c’erano ben dieci parrocchie, che si sono fatte trovare pronte. Grande ritorno per San Giuseppe Operaio, che lo scorso anno non aveva partecipato, e questa volta si è presentato con ‘Il villaggio di Shrek’. Altra novità è stata la formula separata per San Biagio e San Vittore, che nel 2024 avevano sfilato insieme. I primi hanno scelto il tema ‘Spaghetti western’, in un omaggio alla tradizione western italiana e ai film di Sergio Leone. I secondi, invece, si sono presentati in bianco e nero per ‘La carica dei 101’.

Tante le parrocchie che hanno omaggiato i film d’animazione. Da Santa Maria in Porto con ‘Inside out’, il capolavoro Pixar che mette in scena le emozioni, a San Paolo con ‘Ratatouille’, passando per la formazione di San Rocco, che ha scelto un classico, sfilando nei panni degli eroi-giocattolo di ‘Toy Story’. La parrocchia del Redentore, invece, ha scelto il film ‘Patch Adams’, commovente pellicola anni ’90 con Robin Williams. L’idea era omaggiare la clownterapia e i volontari che ogni giorno portano un sorriso tra le corsie degli ospedali. Tra le iniziative del Carnevale anche la lotteria solidale, il cui ricavato sarà devoluto alla missione diocesana in Perù e a quella della comunità di Montetauro a Berat, in Albania.

Lucia Bonatesta