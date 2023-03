Punta Marina, lo stop del Tar Concessione alle terme fino al 2062? Negata la proroga ai gestori

La proroga della concessione fino al lontano 2062. È quanto la Terme di Punta Marina srl, società che gestisce l’omonimo stabilimento termale, aveva chiesto a palazzo Merlato attraverso il parere preventivo a un suo progetto. La ragione? Ammortizzare l’investimento necessario: quasi tre milion. Il Tar di Bologna ha ora avvallato il no di Comune e Demanio. La specifica norma nazionale del 2016 che recepisce le norme europee – ha in buona sostanza rilevato la corte presieduta dal giudice Ugo Di Benedetto –, ha fissato in una "durata non superiore ai 30 anni" le concessioni per le acque minerali termali. L’unica via per prolungare concessioni "aventi già originariamente così lunga durata" - nel nostro caso 50 anni ovvero fino al 2043 -, resta cioè quella della "pubblica selezione che garantisca trasparenza e libero confronto concorrenziale". Un ragionamento che ha comportato per la srl, la condanna a pagare 6.000 euro di spese di giudizio.

La società aveva chiesto al Tar l’annullamento del parere negativo del Comune datato gennaio 2021. E, a cascata, del preavviso di diniego del Demanio. Al centro della questione – si legge nella sentenza – un progetto che avrebbe comportato "lavori, opere e interventi" in grado di modificare "in modo sostanziale il contenuto della concessione". Un considerevole investimento quantificato in 2 milioni 878 mila 200 euro: e proprio per ammortizzare tale cifra, al progetto era stata allegata la richiesta di proroga della concessione fino al 2062 appunto, dato che il periodo di ammortamento era stato inquadrato in 34 anni. Da parte sua il Comune aveva ravvisato l’esistenza di "motivi ostativi".

Ed eccoci allora giunti al ricorso: secondo la srl, Demanio e Comune avevano "completamente ignorato presupposti e ragioni alla base del progetto" nato per "realizzare opere che migliorassero la struttura" e che "non erano prevedibili al momento del rilascio della concessione". Sotto questo fronte, era stata citata una direttiva europea del 2014, recepita dalla legge nazionale del 2016, che "prevede la possibilità di modifica delle concessioni senza bandire nuova gara". E, a detta della società, questo era proprio il caso delle terme di Punta dato che le opere in questione "riguardano un potenziamento dell’offerta" non prevedibile prima; inoltre l’oggetto della concessione non sarebbe stato modificato. A sostegno, erano stati offerti un paio di casi ritenuti compatibili della Commissione Europea: vedi la proroga della concessione per la gestione delle autostrade a favore di Aspi e Satap A4. Inoltre in passato analoghe richieste di proroga – vedi un caso a Rimini - erano state accolte proprio a fronte dei "cospicui investimenti" necessari. Invece secondo i giudici, il Comune dicendo no, "non è incorso in alcuna violazione": ovvero "il diniego è basato su una corretta interpretazione della normativa comunitaria e della normativa nazionale". Entrambe cioè "portano a escludere dall’applicazione" della direttiva europea citata dalla srl, "progetti che, lungi dall’apportare alla concessione modifiche non prevedibili al momento dell’affidamento, risultano dirette solo a implementare i profitti dalla gestione dello stabilimento termale". Come dire un interesse "essenzialmente imprenditoriale: è escluso che possa rientrare tra quelle esigenze pubbliche che comportano la necessità di modificare la concessione".

Andrea Colombari