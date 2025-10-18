Punta Marina, nuovo volto per il viale. Più verde ma meno parcheggi. E spunta l’ipotesi del senso unico

Il viale centrale di Punta Marina cambierà volto: ci saranno più verde, più spazio per i pedoni e una ciclabile, ma si ridurranno i parcheggi e verrà probabilmente istituito un senso unico. La riqualificazione di viale dei Navigatori è parte degli interventi finanziati da Snam per compensare il rigassificatore. Partirà a settembre 2026 e si interromperà nell’estate 2027 per non interferire con la stagione turistica. A spiegarlo è stato il sindaco Alessandro Barattoni in una partecipata assemblea pubblica giovedì sera all’hotel Nettuno.

"I lavori avranno ricadute sulla circolazione – ha sottolineato Barattoni –, per questo vanno insieme alla realizzazione della bretella che collega via della Fiocina con Lido Adriano e al collegamento tra via Trieste, via della Chiglia e via Baroncelli verso Marina. Attorno a Punta Marina, quindi, ci sarà una circonvallazione".

Sono tre le proposte elaborate e presentate dai progettisti dello studio Teprin Associati di Ravenna. "Tengono conto dello stato attuale del viale, delle vocazioni turistica e residenziale di Punta Marina e delle nuove necessità che diventano sempre più centrali per la nostra società: vivibilità, più verde per contrastare i cambiamenti climatici e più spazio alla mobilità debole".

Tutte le proposte prevedono l’ampliamento del verde (da 600 a 3.000 metri quadrati), il mantenimento dei pini attualmente in piedi, 30 nuovi alberi di diversa specie, e aiuole più spaziose, per dare spazio alle radici e con maggiore permeabilità. Comune è anche la trasformazione di piazza Saffi, attualmente un parcheggio, in una vera piazza. Per dare spazio al verde e realizzare la ciclabile, la sezione stradale verrà ristretta: di qui derivano le tre opzioni presentate. La prima prevede la circolazione a doppio senso per tutti i veicoli, ciclabile e la rimozione di tutti i parcheggi. La seconda vede una ciclabile, un senso unico di marcia per tutti i veicoli verso il mare, una corsia preferenziale più una fila di parcheggi. Infine, la terza (che sembra essere la più accreditata) prevede una ciclabile, un senso unico di marcia per tutti i veicoli verso il mare e una fila di parcheggi (60 parcheggi contro 85 attuali). I progetti, inoltre, prevedono pensiline rialzate per le fermate degli autobus (una all’inizio e una alla fine del tratto interessato), una diversa pavimentazione rispetto all’asfalto attuale e comportano la modifica del mercato ambulante estivo del venerdì. Vista la restrizione della carreggiata, le 67 bancarelle potranno occupare una sola fila e arriveranno dunque a occupare anche piazza Saffi.

Dopo la presentazione alcuni cittadini sono intervenuti per dire la loro. Se da un lato molti si dicono contenti per l’aumento del verde, la velocità ridotta e l’introduzione della ciclabile, a spaventare è soprattutto la diminuzione dei parcheggi. Lalla Camprincoli, titolare della tabaccheria sul viale commenta: "Non mi sembrano delle proposte studiate sulle esigenze di Punta Marina. Ci sono tanti negozi che chiudono e il rischio è di realizzare una cattedrale del deserto. A spaventarmi è soprattutto la diminuzione dei parcheggi, che potrebbe tradursi in meno clienti. Sono contenta per il verde, che però necessiterà di molta manutenzione. Speriamo bene". Miria Mancini, titolare di Vittorina Merceria, aggiunge: "L’ultimo progetto è quello che convince di più, ma rimane il nodo dei parcheggi, che sono pochi. Pensavo sarebbero stati messi a spina di pesce per aumentarli, ma restano in fila indiana. Il problema è che non abbiamo tanti altri parcheggi vicini al centro. Chi viene a Punta e non trova parcheggio tirerà dritto. Sicuramente il miglioramento degli arredi era un intervento che attendevamo da tempo. Speriamo che inviti più persone a fare una passeggiata sul viale, poi ci vorranno più negozi e più eventi, ma ci arriveremo".

Lucia Bonatesta