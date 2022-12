Punta Marina, ok del Tar all’antenna "Per Arpae parametri secondo legge"

Di quella stazione radio base di Wind Tre spa a due passi dal camping da lei gestito, lo era venuto a sapere per bocca degli operai ormai già impegnati sul cantiere. E prima aveva chiesto invano al Comune di annullare in autotutela i permessi. Poi si era rivolta al Tar. Ma i giudici bolognesi – con sentenza pubblicata ieri – hanno respinto il ricorso sottolineando tra le altre cose che dai vari controlli di Arpae è emerso che tutti i parametri rispettano le norme di settore, sia per quanto riguarda la salute pubblica che per gli aspetti sismici. Protagonista della vicenda è la ‘Adriano Marina Gest srl’, società che gestisce due aree camping tra Punta Marina Terme e Lido Adriano. Ed è non distante dalla prima – il ‘Marina Camping Village’ – che si era venuta a trovare la stazione radio oggetto del braccio di ferro amministrativo.

Siamo su via Rembrandt e il Comune, con concessione del giugno 2017, aveva dato via libera a un’antenna per la telefonia mobile. A metà aprile 2018 – come si legge nella sintesi offerta dal giudice estensore Stefano Tenca – la rappresentante legale della società avevano saputo per bocca degli operai la novità che stava per investire quella strada. E il giorno dopo aveva fatto richiesta di accesso atti per capirne di più. Quindi, dopo avere chiesto invano al Comune di ripensarci, si era rivolta al Tar lamentando varie carenze a partire da una omissione sul fronte della valutazione di impatto ambientale; ma soprattutto non sarebbero state adeguatamente soppesate le caratteristiche di quel camping in relazione alle emissioni di radiazioni elettromagnetiche. Consulenza di parte alla mano, veniva puntato il dito verso la mancanza di "prescrizioni di schermature" fatta eccezione per una distanza di 1,5 metri dalla recinzione. Inoltre si faceva notare che le strutture abitative – vedi tende, camper, casette mobili - "sono notoriamente leggere e prive di pareti idonee a contenere le onde elettromagnetiche". Senza contare poi che nell’area "si registra la più alta concentrazione di persone: il campeggio può ospitarne 2.200 e dall’altro lato della strada c’è l’Adriano Camping Village’ che può ricevere altrettanti turisti". Alla luce di tutto ciò veniva individuata una "soluzione alternativa migliore a soli 200 metri".

Ma anche sulle fattezze dell’impianto erano state mosse diverse lamentele: "Un manufatto alto 30 metri – sempre secondo il ricorso – è tenuto a rispettare la resistenza al vento fino a 90 km orari": tuttavia "nel 2017 la costa è stata interessata da perturbazioni atmosferiche con correnti fino a 180 km orari". Inutile aggiungere che secondo Comune e Wind tutto era invece stato fatto in maniera corretta, a partire dalla fase del rilascio dei permessi. E in questa direzione si è in buona sostanza mossa la valutazione del Tar. "Nel parere favorevole del 2017 – si legge nella sentenza – Arpae ha esaminato l’impatto delle emissioni radioelettriche concludendo che ‘negli edifici circostanti si avranno valori inferiori a quelli della normativa di riferimento’". In particolare dalla relazione è emerso che "il valore di esposizione a quattro ore, potrebbe essere superato solo a un’altezza nettamente superiore a quella di bungalow, roulotte, tende". Inoltre l’impianto in questione "non genera campi elettrici pari al valore soglia di esposizione della popolazione (che è di 20 Vm) almeno fino a 26,8 metri di altezza", ovvero "largamente superiore a quella dei manufatti nei campeggi". Lo stesso impianto è stato infine "oggetto di nuovi controlli Arpae per adeguamenti" al 5G del marzo 2020 e del marzo 2021. In quanto agli aspetti sismici, la relativa pratica risulta essere stata depositata. Ricorso respinto insomma così come la richiesta danni. E spese di lite fissate in 3.500 euro a favore di Comune e Wind.

Andrea Colombari