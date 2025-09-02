Punta Marina e i pavoni: una convivenza difficile. “Chi li ama e chi li odia”

Punta Marina (Ravenna), 2 settembre 2025 – C’è chi li fotografa, si ferma a guardarli per strada e li ammira; e chi invece non ne può più. Punta Marina rimane divisa sui suoi pavoni: per alcuni sono una risorsa per attrarre i turisti, mentre per altri creano danni e non lasciano dormire.

La presidente della Pro Loco Laura Codarin racconta: “Da quando ci sono i pavoni c’è una parte di paese che li vuole perché sono belli e l’altra che non li apprezza perché fanno danni e così via. È un problema che è rimasto irrisolto. Riceviamo molte lamentele. Ci sono case dove ce ne sono anche una decina. Le persone parlano di danni alle automobili, dove i pavoni si specchiano e iniziano a beccare, di escrementi, di giardini mangiati e di tegole spostate nei tetti. L’impressione è che siano belli finché uno non se li trova che stazionano in casa”.

Le ultime stime, che risalgono al 2022, ne contavano 40, ma realisticamente oggi sono di più. Secondo la Pro Loco, sarebbero circa 70. Nelle ultime settimane, poi, ci sono state delle schiuse e il numero di pavoni allo stato brado sarebbe ulteriormente aumentato.

Secondo Andrea D’Altri della Agenzia Mondo Casa: “Dai turisti che stanno qui qualche settimana non riceviamo segnalazioni; mentre molti dei proprietari degli immobili non ne possono più”.

Tra i residenti di Punta Marina c’è Miria Mancini, che racconta: “I pavoni sono belli, ma iniziano a essere troppi: bisognerebbe iniziare a regolamentarli. Ne abbiamo uno sul pino davanti casa e ogni mattina inizia a cantare alle 4 del mattino, svegliandoci. Per non parlare dei danni alle auto”. Dello stesso avviso è anche Riccarda Nolo, che vive vicino alla casa abbandonata di via delle Sirene 17.

Spiega: “È diventata zona franca. Ci stazionano in media una ventina di pavoni e ora che ci sono i pulcini si sente pigolare tutto il giorno. Il problema è che di notte volano sui tetti e sugli alberi per dormire. Il terrazzo è sempre pieno di escrementi, ma soprattutto ho dovuto spendere mille euro perché mi pioveva in casa, muovendosi sul tetto avevano spostato tutte le tegole. E poi non si riesce più a dormire. Abbiamo contattato sia Clama sia il Comune: ma al momento non abbiamo ottenuto riscontri concreti. Poi, c’è chi si ostina a dargli mangiare”.

Dalla scorsa estate è attivo il progetto del Comune per la convivenza pacifica tra pavoni e uomo, affidato all’associazione Clama. Prima ancora c’era stata l’idea di trasferirli, poi naufragata anche a causa delle minacce arrivate da ambientalisti di tutta Italia. In paese, grazie al progetto, ci sono cartelli che spiegano la storia dei pavoni e altri che segnalano di non dar loro da mangiare. L’operatrice di Clama Cristina Franzoni spiega: “Siamo convinti che i pavoni siano una risorsa che può attrarre i turisti, e lo dimostrano sia l’adesione che otteniamo al nostro concorso fotografico sia i tanti commenti che riceviamo. Non ci sono altre località dove è possibile vedere una colonia di pavoni per strada, e questo attira. Da quando è iniziato il progetto, abbiamo fatto una decina di interventi con il tecnico, che ha spiegato alle famiglie che ci hanno chiamato come allontanarli”.