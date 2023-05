Punta Marina per i disabili ‘Insieme a te’ gestirà il bagno per altri vent’anni

Per vent’anni ’Insieme a te’. L’associazione faentina che dal 2018 gestisce lo stabilimento inclusivo di Punta Marina, dove anche i grandi disabili possono fare il bagno in mare, si è aggiudicata la gestione di quello spazio per 20 anni, vincendo un bando pubblico. Un passo avanti non da poco: se finora infatti i volontari ogni anno dovevano allestire il bagno a inizio stagione e smontarlo alla fine, ora potranno creare una struttura più stabile, continuando a portare avanti un progetto molto apprezzato.

Il bando prevedeva di dare in concessione temporanea per 20 anni il tratto di spiaggia in cui dal 2018 si trova tutte le estati lo stabilimento, grazie a un progetto della Regione chiamato ’In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’ finanziato con un contributo della presidenza del Consiglio dei ministri e del ministro della Disabilità. La Bolkestein in questo caso non interferisce: dal Comune spiegano che la spiaggia è stata affidata con un bando pubblico, con un canone irrisorio che non corrisponde a quello di mercato, legato allo scopo benefico del progetto.

"La concessione ora ci permetterà di costruire in modo definitivo la struttura, un bagno più grande – racconta Debora Donati, presidente di ’Insieme a te’ e fondatrice del progetto –. Certo, quest’estate non cambierà nulla: anche quest’anno l’allestimento sarà temporaneo, e anzi chiuderemo lo stabilimento in anticipo il 2 settembre per iniziare e costruire il bagno vero e proprio, che sarà più grande. I gazebo resterano gli stessi invece, ma cercheremo di fare anche postazioni dedicate a disabilità minori".

Per molti mesi ’Insieme a te’ ha temuto che quella in partenza potesse essere la propria ultima estate a Punta Marina. E la vittoria è arrivata con un progetto "molto specifico – prosegue Donati –, basato sul sociale, con un pezzo di spiaggia che va a persone con gravi disabilità". I dettagli verranno svelati in seguito, spiegano dall’associazione: una volta terminate le procedure burocratiche di rito dopo la vittoria del bando. Di sicuro c’è che per realizzarlo verrà lanciata una raccolta fondi. E non mancherà il supporto del territorio, che in questi anni non è mai venuto meno: "Cercheremo di abbattere i costi con l’aiuto di artigiani amici – spiega Donati – e devo dire che ho avuto la fortuna di incontrare persone che nel tempo hanno creduto in questo progetto: il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e Valentina Morigi, assessora quando siamo partiti nel 2018".