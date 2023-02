Punta Marina, si poteva evitare di spostare i pavoni?

Ho presentato un’interrogazione alla giunta regionale per sollecitare chiarimenti rispetto al provvedimento del Comune di Ravenna per catturare e spostare parte degli esemplari di pavone che da anni si sono insediati nel centro abitato di Punta Marina Terme e nelle aree naturali circostanti. I pavoni, in questo caso abituati alla vicinanza con i residenti e alla frequentazione degli spazi urbani, non sono una specie da considerarsi invasiva. E pare che a questa manifestazione di interesse abbia risposto un allevatore di suini.

Il nucleo di pavoni è ormai parte della comunità di Punta Marina ed è diventato addirittura un’attrattiva turistica e un segno distintivo della località balneare: centinaia di persone si sono mobilitate da mesi per trovare una soluzione che consenta la convivenza dei pavoni nel luogo in cui sono ormai un simbolo, ma l’amministrazione ravennate e l’assessore 5 stelle ai ‘Diritti degli animali’ Igor Gallonetto si sono dimostrati sordi alle richieste. Lo stesso assessore ha riferito che "l’intento è far sì che i pavoni vivano nel luogo migliore per loro", ma di fatto finiranno in voliere. Voglio quindi sapere se il provvedimento adottato nei confronti di questo nucleo di pavoni poteva essere evitato, se sia da considerarsi giuridicamente corretto se questi animali finiranno effettivamente a un allevatore di suini.

Giulia Gibertoni

Consigliera regionale

Gruppo misto