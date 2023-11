Puntare sul turismo sportivo e di lusso, il futuro del settore passa da qui

Cessata ufficialmente la ex Cervia Turismo, ieri mattina è stata presentata alla città la nuova fondazione ‘Cervia In per il Turismo’ nata in sinergia tra pubblico e privato con l’obiettivo di mettere la città in una posizione vincente tramite azioni di promozione e commercializzazione al passo con gli altri competitors aumentando, in sostanza, le presenze turistiche facendo leva sugli attuali punti di interessi e ragionando su scenari futuri. Trasformare Cervia come destinazione turistica di prim’ordine è quindi il riassunto del compito della Fondazione. "Cervia In è stata una grande scommessa per questa amministrazione e per la città. Sono contento di vedere l’impegno di tanti operatori nel progetto. Si avvia un percorso verso la riorganizzazione degli IAT gestita da Cervia In al fianco degli uffici comunali – ha spiegato il sindaco Massimo Medri – All’interno della Fondazione vi sono le migliori energie del nostro territorio che lavoreranno insieme". Il sindaco ha poi anticipato un 2024 all’insegna di grandi lavori che sosterranno la ripartenza della città. "Partiranno i lavori del Parco Urbano di Milano Marittima all’altezza della zona stadio e sarà reso fruibile un bosco nell’ottica della valorizzazione della natura e del nostro polmone verde".

Ancora: "Un compito importante quello che ci è stato assegnato e cercheremo di svolgerlo al meglio con il supporto di tutti. Il nostro obiettivo è quello di far crescere l’appeal della destinazione e al contempo sostenere il tessuto economico, fondamenta della città – ha invece spiegato il Presidente della Fondazione Luca Sirilli –. Si tratta di strutture ricettive certo, ma anche di piccole e medie imprese dell’indotto, fino ad arrivare a stakeholder che credono nello sviluppo della nostra destinazione e ci hanno sostenuto e accompagnato". Diverse le azioni spiegate e sono già in fase di gestazione.

Riprendere in mano l’offerta per il turismo scolastico, sportivo (è stata realizzata una collaborazione con l’amministrazione comunale di Cesena che, dotato di impianti molto importanti, potrà creare sinergia con il Comune di Cervia dando benefici a entrambe le città grazie alle nuove competizioni sportive che saranno ospitate) e il segmento del turismo di lusso (ultimamente trascurato e che invece grazie a nautica, golf ed equitazione frequenta già la nostra città). Infine, rivoluzione per gli IAT che diventeranno anche digitali e confermata la predisposizione di un ufficio accoglienza anche nella stazione di Cervia.

Ilaria Bedeschi