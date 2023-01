Punte Alberete, aumentano i costi per le nuove passerelle

Serviranno 35mila euro in più per rifare i percorsi di Punte Alberete. Colpa dell’aumento generale dei prezzi, che sta costringendo il Comune a rivedere i costi dei lavori pubblici in programma.

L’intervento in questione è quello per, come si legge nel documento di Palazzo Merlato, "ripristinare le condizioni di sicurezza lungo il percorso pedonale di Punte Alberete". Il progetto esecutivo, approvato nei mesi scorsi per un totale di 140mila euro, recentemente è stato rivisto per modificare i prezzi: ora infatti lo stesso intervento costa 175mila euro. Vari gli interventi in programma, tra cui la demolizione delle passerelle in legno fatiscenti lungo il percorso pedonale con la realizzazione di nuove passerelle dello stesso materiale, la sostituzione parziale della parte di calpestio di alcune passerelle all’incrocio tra la Romea e carraia Scagnarda e il ripristino di tratti di percorso pedonale nei punti di accesso alle passerelle, nonché di tratti che hanno subito un abbassamento di quota.

Infatti, come scrive il Comune, "sono presenti dei ponticelli in legno che manifestano un forte stato di degrado, alcuni di essi presentano evidenti marcescenze delle travi portanti, che hanno causato l’abbassamento delle stesse e di conseguenza del piano di calpestio. Tali strutture in legno poggiano su spalle in cemento armato ancora in buono stato di conservazione e che per questo saranno mantenute come spalle delle nuove passerelle". Nell’occasione il Comune ne approfitterà anche per demolire un piccolo edificio in muratura con tetto in eternit presente nell’oasi, in cattivo stato e inestetico.

L’obiettivo del resto è quello di valorizzare Punte Alberete, zona umida unica nel suo genere che è ciò che resta, insieme alla vicina valle Mandriole, della cassa di colmata del fiume Lamone, dopo la bonifica avvenuta tra gli anni ‘50 e ’70 del 1900. Naturalmente ponticelli e percorsi sono fondamentali per visitare un luogo caratterizzato dall’acqua, e i camminamenti rovinati (la cui sostituzione è ritenuta urgente dal Comune) hanno oltre 15 anni: "Si sono inclinati lateralmente per effetto del deterioramento naturale di alcuni elementi portanti – scrive Palazzo Merlato nel documento che illustra l’intervento – e presentano l’assito (le tavole del camminamento, ndr) in cattive condizioni".