Punti nascita, parti sotto la soglia minima

"Tenere aperti punti nascita dove non c’è un numero sufficiente di parti è un rischio per le donne e i bambini. Su questo non transigeremo". Hanno suscitato una certa attenzione tra i sindaci le parole dell’assessore regionale alla sanità Massimo Fabi nel corso dell’audizione della commissione tenutasi lunedì, relativamente al mantenimento dei punti nascita che non raggiungono i 500 parti all’anno. Un tema particolarmente sentito in vari comuni del territorio regionale ma anche nei sei comuni della Romagna Faentina in quanto il punto nascite di Faenza è ‘attenzionato’ da quando nel 2017 i parti scesero sotto la soglia minima. Per questo motivo nell 2022 fu attivato il progetto con il punto nascite di Forlì e come ha fatto sapere la Regione, per Faenza è stata chiesta una deroga al Ministero della Salute, che tuttavia non ha risposto e quindi l’ospedale prosegue la propria attività. Nel 2024 a Faenza le nascite furono 332, contro i 354, nati nel 2023, e i 288 bimbi nati nel 2022. "Credo sarebbe sbagliato affrontare il nodo del mantenimento o meno dei punti nascita come una contrapposizione fra Regione e amministratori locali impegnati a salvaguardare i servizi socio-sanitari sui loro territori – ha spiegato ieri il sindaco di Faenza Massimo Isola –. Primo perché quella che è la principale piaga sociale cioè il calo demografico colpisce tutti indistintamente. Inutile nasconderci. Secondo perché in linea di principio mi pare che quanto affermato dall’assessore regionale alla sanità Fabi sia inoppugnabile: i parti si devono svolgere in piena sicurezza, presso reparti ospedalieri e con protocolli in grado di gestire ogni tipo di emergenza a garanzia della salute delle partorienti e dei nascituri". Il primo cittadino di Faenza ha poi aggiunto: "Allo stesso tempo va tenuto conto delle diverse caratteristiche geografiche e demografiche, delle difficoltà in taluni casi di accesso ai servizi sanitari, della loro dislocazione, della possibilità di integrazione fra ospedali come siamo riusciti a fare a Faenza in questi anni e, che ci ha permesso di salvaguardare e qualificare l’offerta di servizi sanitari pubblici, come il nostro punto nascita". Un tema complesso sul quale "oltre ai numeri nudi e crudi occorre continuare a confrontarci all’interno delle conferenze territoriali sociali e sanitarie per capire come continuare a garantire standard sanitari elevati a anche a fronte di eventuali necessarie razionalizzazioni. Lo abbiamo fatto responsabilmente in passato, sono certo che saremo in grado di farlo ora". A Lugo e più in generale nei nove comuni della Bassa Romagna, la situazione è differente. Dal 2020 il punto nascite di Lugo è stato prima sospeso e poi definitivamente chiuso nel 2022. "Il nostro territorio - ha dichiarato la sindaca Elena Zannoni - ha accettato la chiusura del punto nascita in un’ottica di sicurezza di mamme e bambini. Il tema del numero delle nascite e della operatività del team nascite si affianca alla mancanza, su Lugo di una terapia intensiva neonatale, che se vent’anni fa non era fondamentale, oggi non può essere ignorata". Proprio ieri sono stati inaugurati i locali del consultorio che erano stati alluvionati. "Serve una grande attenzione a tutto il percorso pre e post nascita che deve essere territoriale e accogliente e soprattutto - l’auspicio -, un ampliamento degli orari del pronto soccorso pediatrico, che chiediamo da tempo. Su quest’ultimo tema ci stiamo confrontando con l’Ausl e confidiamo di poter avere una risposta positiva. Ad oggi il servizio è attivo solo al mattino fino alle 14". Damiano Ventura