"Puntiamo sul legame fra Lugo e il cinema"

La chiusura definitiva del cinema teatro San Rocco a Lugo, avvenuta nell’autunno scorso, lascia spazio anche alle considerazioni dei responsabili del Cineclub dedicato a Italo Zingarelli. Nato nel 2020 per valorizzare e promuovere la storia del cinema legato al territorio, il club in questi anni, ha organizzato varie iniziative azzardando proiezioni anche in luoghi del tutto inediti.

"Ci colpisce molto che in una città contraddistinta per una certa vivacità culturale, venga meno quella che è proprio l’espressione più popolare e sociale della settima arte, la sala cinematografica – sottolinea il Presidente del Cine club, Giovanni Sali –.Per questo trovo sia sconfortante la chiusura dell’ultima sala presente a Lugo. Come Cineclub, negli ultimi tre anni abbiamo proposto pellicole del produttore lughese Italo Zingarelli, come il famosissimo ’Lo chiamavano Trinità’ e il suo sequel ’Continuavano a chiamarlo Trinità’, film che hanno reso ancora più unita la coppia formata da Terence Hill e Bud Spencer celebrata anche dal poster inaugurato nel 2020 e ancora presente in via Garibaldi in corrispondenza del civico in cui Zingarelli ha vissuto"

"Allo stesso modo – continua Sali – abbiamo valorizzato altre pellicole girate in città, come l’episodio ’La Riffa’ di Vittorio de Sica e Sophia Loren di cui abbiamo festeggiato i 50 anni a settembre dello scorso anno. Queste proiezioni hanno avuto luogo nel contesto del cinema all’aperto dell’arena del Carmine o in luoghi meno convenzionali come le pescherie della Rocca e l’aeroporto di Villa San Martino. Abbiamo azzardato e ottenuto un ottimo successo. Grazie alle formule innovative e alla partecipazione di ospiti importanti come gli Oliver Onions, la famiglia Zingarelli e quella di Bud Spencer abbiamo creato delle esperienze che vanno oltre alla proiezione cinematografica in sé e collegano queste pellicole a luoghi, storie e persone. In questo modo – continua Sali – si fidelizza un pubblico che diventa testimone della memoria del territorio, dando eco all’identità culturale anche nei confronti di un potenziale pubblico che viene da fuori città o formato da turisti".

Il forte legame della città nei confronti del cinema è stato di recente supportato dalla scelta di ambientare a Lugo alcune scene del lungometraggio ’Io e il secco’ (di Gianluca Santoni) e del docufilm dedicato a Francesco Baracca. Una iniziativa decisa dalle produzioni e caldeggiata dall’amministrazione che di recente ha deliberare in giunta un accordo quadro con Emilia-Romagna Film commission per aprire alla città un nuovo orizzonte, come località attrattiva per le produzioni cinematografiche.

Resta il fatto che, almeno fino a quando non sarà pronto il nuovo Auditorium, che sarà utilizzato anche come cinema, i lughesi dovranno per forza spostarsi in altri comuni per sedersi di fronte a un grande schermo. Per sopperire a questa mancanza, oltre all’intenzione dell’amministrazione di creare una rete di piccole sale, si sta muovendo anche il Cineclub. "Stiamo valutando di promuovere una rassegna invernale per i prossimi mesi – conclude Sali –. Confidiamo nel desiderio del pubblico di avere un luogo dove condividere la passione per il cinema".

Monia Savioli