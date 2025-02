"Puntiamo sulla ceramica". Motore di sviluppo

La ceramica come motore di sviluppo culturale ed economico. Questo il tema dell’evento organizzato dall’Associazione Italiana Città della Ceramica che si è svolto ieri a Palazzo Manfredi. Il sindaco di Faenza Massimo Isola che è anche presidente di Aicc e della Strada Europea della Ceramica in apertura ha illustrato la recente candidatura di Faenza a Città Creativa Unesco sottolineando come la ceramica possa essere un elemento identitaria ed un volano di crescita per il territorio. Sono inoltre intervenuti nel corso dell’evento anche Nadia Carboni in qualità di direttrice Aicc, e l’assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla che ha rimarcato il ruolo strategico della ceramica nell’economia regionale sottolineando l’importanza degli investimenti nel settore e delle sinergie pubblico-private. Per un focus sulla ceramica artistica e artigianale sono intervenuti Davide Servadei, presidente della Confartigianato Imprese Emilia-Romagna, Antonio Colì, vicepresidente di Confartigianato Ceramica e Matteo Leoni, presidente della Cna Ravenna i quali hanno approfondito le sfide e le opportunità del settore. La discussione ha interessato anche la ceramica industriale e l’innovazione, temi trattati da Armando Cafiero, direttore generale di Confindustria Ceramica e l’Europarlamentare Elisabetta Gualmini, già presidente del Forum Europeo della Ceramica. Gualmini in particolare ha illustrato il quadro europeo attuale e le prospettive per il settore, con particolare attenzione all’imminente uscita del Piano Industriale Europeo, che "rappresenta una tappa fondamentale per la definizione di strategie a lungo termine e per il sostegno alla competitività delle imprese ceramiche italiane nel mercato globale". Nel dibattito conclusivo sono state discusse le prospettive del settore ceramico, con approfondimenti riguardo alla valorizzazione del ‘made in Italy’ e la promozione della ceramica come eccellenza del territorio. Al dibattito conclusivo hanno preso parte il sindaco di Faenza, il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, il sindaco di Imola Marco Panieri che è anche presidente regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e l’assessore alle attività economiche del comune di Rimini Juri Magrini. In tale contesto è stato sottolineato l’obiettivo del Distretto Regionale della Ceramica e le politiche di sviluppo, nonché l’importanza di un accordo quadro tra le città ceramiche dell’Emilia-Romagna anche attraverso la creazione di un asset strategico lungo la via Emilia. E’ stato infine ricordato il legame storico tra due importanti distretti ceramici: Sassuolo per la ceramica industriale e Faenza per la ceramica artistica ed artigianale.