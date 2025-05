"Puntiamo sullo sport, stop alla malamovida"

Non si sono fatte attendere le prime reazioni, in tema di sicurezza, al bilancio dei lunghi ponti di festività. La città è stata presa d’assalto da turisti e avventori di giornata. Tuttavia - come pronosticato da alcune associazioni di categoria, imprenditori e cittadini - sono avvenuti fatti legati alla malamovida. Ultimo, in ordine cronologico, quello avvenuto alla stazione ferroviaria a seguito del quale i carabinieri hanno arrestato due stranieri di 23 e 22 anni, ritenuti responsabili di rapina ai danni di un giovane diciassettenne.

Sul tema della malamovida torna Confcommercio Ascom Cervia che riassume con un slogan la situazione: ’Milano Marittima: sì allo sport, no alla malamovida’. L’associazione ha accolto con favore "il progetto ’Milano Marittima Città dello Sport’", del quale si è parlato in un recente convegno. "La nostra città, dunque, ha riacquisito un ruolo centrale puntando l’attenzione su un impegno strategico per il futuro del nostro turismo. Il turismo e le presenze legate allo sport rappresentano un target – assieme alle famiglie – fondamentale per la nostra destinazione. Questa è la direzione che, auspichiamo, venga presa come modello per le prossime scelte. In un momento cruciale come quello che la nostra città tutta sta vivendo è fondamentale fare squadra e trovare linee comuni per costruire insieme il futuro. Impianti sportivi omologati, strutture in grado di ospitare migliaia di persone contemporaneamente, luoghi per rilassarsi e servizi aperti tutto l’anno saranno per noi una strategia vincente".

Per l’associazione di categoria "non è più tempo di rimandare la decisione in merito al modello turistico da perseguire. Negli ultimi anni abbiamo conosciuto purtroppo un modello che frequentemente, per la città, si è rivelato deleterio. Auspichiamo, altresì, che lo stesso impegno profuso vada nella stessa direzione anche per gli altri territori litoranei. A titolo esemplificativo, l’area delle Colonie già si presenta come un luogo pronto per essere riqualificato in tal senso. Ad esempio: convertire le strutture - da anni fatiscenti - in alloggi per sportivi di tutte le età, creare aree per allenamenti nella spiaggia adiacente e pensare alla pineta come spazio di aggregazione. Siamo convinti che questa sia l’unica via - unitamente a cultura, benessere e slow tourism – per rimettere la nostra località in vetta alle mete più ambite d’Italia. Malamovida e sport non possono coesistere. È tempo di fare una scelta".