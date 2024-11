Puntiroli, Marin, De Carli e Bravi. I candidati di Lega e Popolo della Famiglia

Sono quattro i candidati al consiglio regionale scelti in provincia da Lega e Popolo della Famiglia. La presentazione dei nominativi – Enea Puntiroli, Elena Marin, Mirko De Carli e Roberta Bravi – ieri, in presenza del segretario di Lega Romagna, Jacopo Morrone e del segretario della sezione lughese del partito, Francesco Martelli. "I contenuti e i programmi dei due movimenti si sovrappongono – ha spiegato De Carli parlando della sinergia che unisce Lega e Popolo della Famiglia – così come i valori espressi legati in particolare all’identità romagnola". I punti salienti del programma sul quale i quattro candidati promettono impegno vanno nella direzione della messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idraulico e sociale, con un occhio di riguardo verso la protezione e lo sviluppo del litorale, tema caro in particolare a Puntiroli e Marin, l’uno imprenditore cervese, l’altra ravennate e vicepresidente del Consiglio territoriale del Mare. Più legato al territorio della Bassa Romagna l’intervento di Roberta Bravi, ex capogruppo in consiglio comunale nella scorsa legislatura per la lista civica Per la Buona Politica’. "Sono passata dal civismo alla Lega perché il territorio ha bisogno di un cambio di passo dopo decenni di amministrazione monocolore – ha spiegato –. Vedo tante criticità da persona che vive quotidianamente la Bassa Romagna. Al di là dei temi legati all’alluvione e alla necessità di realizzare le casse di espansione, i problemi riguardano la sicurezza, il degrado urbano, la situazione dell’ospedale e della sanità. Per questi motivi ho deciso di scendere nuovamente in campo dopo la pausa che mi è servita per risolvere i problemi di salute dai quali mi sono ripresa".

Da parte di Morrone, un primo impegno da onorare non appena sarà eletto il nuovo governatore, indipendentemente da chi sarà scelto fra Elena Ugolini e Michele de Pascale. "La cosa che chiederò all’indomani dell’insediamento è che la legge elettorale in vigore venga cambiata affinchè la rappresentanza espressa dalla Romagna non sia penalizzata a livello di numeri – ha detto –. L’obiettivo che intendo perseguire è la valorizzazione del nostro territorio e dei temi a noi cari per i quali non facciamo sconti, come la famiglia, la sicurezza, la delocalizzazione dei servizi". Sono attese, nei prossimi giorni in provincia, le visite del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che l’8 novembre tornerà al liceo di Lugo. Seguiranno gli incontri con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini il 9 novembre e dell’ex ministro Giancarlo Giorgietti l’11 novembre.

Monia Savioli