Puntiroli: "Non è sicura via Nullo Baldini"

Strade poco sicure.

Il consigliere provinciale

della Lega Enea Puntiroli chiede, tramite interpellanza, la messa in sicurezza urgente del viale Nullo Baldini che, "pur essendo una arteria fondamentale di ingresso e uscita dalla città è stata

scena frequente di incidenti".

Come spiega inoltre

il consigliere Puntiroli: "Viale Nullo Baldini dovrebbe

quindi essere

messo in sicurezza in quanto estremamente trafficato da residenti e turisti, inoltre dovrebbe essere valorizzato perché risorsa di importanti località turistiche".

Tra i suggerimenti quelli di "realizzare una nuova carreggiata parallela

a quella esistente per renderlo a due corsie per ogni

senso di marcia, illuminare quantomeno la pista

ciclabile per renderla

fruibile in modo sicuro anche durante le ore notturne, in quanto molto usata anche dai residenti di Savio per raggiungere

il mare e i luoghi

di lavoro e potenziare la cartellonistica".

Si ricorda infatti che viale

Nullo Baldini è una strada

di competenza

della Provincia di Ravenna, in quanto si tratta di una strada provinciale, la SP80,

e in parte del Comune di Cervia.