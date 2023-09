L’Amministrazione comunale di Bagnacavallo ha attivato un punto di ascolto mobile per incontrare cittadini e imprese colpiti dall’alluvione, che oggi dalle 16.30 alle 18.30 farà tappa in via Caduti del lavoro. L’Amministrazione, con i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, incontrerà chiunque desideri condividere segnalazioni, richieste di informazioni, preoccupazioni e sollecitazioni. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato effettuato un sopralluogo assieme all’Agenzia Sicurezza territoriale e Protezione civile della Regione Emilia-Romagna sull’argine del fiume Lamone nei pressi di via Muraglione, a Boncellino. I lavori di somma urgenza alla rottura arginale sono pressoché terminati. Per informazioni: [email protected] e 0545.280864.