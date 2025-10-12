’Punto d’incontro’ in via Grado: "Aiutiamo le famiglie in difficoltà. Gli spazi però già scarseggiano"

A un anno dalla chiusura della storica sede di via Oberdan del Punto d’ascolto francescano, ieri è stato inaugurato in via Grado il ‘Punto d’incontro’, un nuovo spazio di solidarietà e ascolto all’interno di un locale di Acer. Il centro, gestito da un gruppo di volontari, sarà un luogo di accoglienza, ascolto e aiuto, ma anche di promozione del riuso e della solidarietà. L’associazione di volontari organizza e offre diversi servizi come il centro di ascolto e distribuzione gratuita di generi di prima necessità per le famiglie in difficoltà aperto il lunedì dalle 14 alle 17 e il mercoledì dalle 9 alle 12. E ancora la raccolta di indumenti, biancheria per la casa, scarpe, libri, giocattoli e oggettistica. Il martedì e il giovedì dalle 14 alle 17.45 si tiene il Mercatino del riuso, mentre in alcune date dell’anno ci saranno le bancarelle vintage con capi firmati.

"In realtà – spiega Arianna Capio, presidente dell’associazione ‘Punto d’incontro’ – abbiamo aperto i locali già da un mese e siamo contenti dell’accoglienza". All’inaugurazione di ieri, oltre al sindaco Alessandro Barattoni, intervenuto per il taglio del nastro, era presente la presidente di Acer, Lina Taddei, e tanti esponenti del mondo del volontariato. "Comprese realtà legate al quartiere – prosegue Capio – e questo ci ha fatto molto piacere perché noi vogliamo interagire con il luogo in cui ci troviamo. In questo primo mese siamo già riusciti ad aiutare sei delle 140 famiglie che abbiamo ereditato dal centro d’ascolto francescano. La maggior parte delle persone con cui eravamo in contatto ci hanno aspettato e questo per noi è bellissimo. Anche il mercatino è andato bene".

Lo storico centro d’ascolto di via Oberdan ha chiuso nel novembre del 2024 perché l’ordine religioso proprietario ha deciso di vendere l’immobile. "L’anno scorso – racconta la presidente dell’associazione – abbiamo ricevuto la notizia della vendita già avvenuta a settembre, a novembre abbiamo salutato le famiglie a pasqua siamo andati via". La difficoltà maggiore, a quel punto, era trovare un altro spazio. ""In questo anno – aggiunge Arianna Capio – ho contattato chiunque pensassi potesse aiutarci, dal Comune alla diocesi, dall’Ausl alle cooperative. Finché un’amica ci ha messo in contatto con la presidente di Acer, abbiamo preso in affitto questo locale e siamo ripartiti". Non è stato facile, perché lo spazio, di 48 metri quadrati, è infinitamente più piccolo dell’altro. "Nonostante le difficoltà – conclude Capio – abbiamo deciso di provare. Abbiamo dovuto rinunciare al corredo per la prima infanzia, come culle o passeggini, perché il posto proprio non c’è e capita spesso ci portino oggetti, ieri per esempio un lampadario, che non sappiamo dove mettere. Ma siamo comunque ripartiti. Il prossimo passo sarà quello di trovare un magazzino per lo stoccaggio degli indumenti fuori stagione. Per ora stiamo usando i nostri garage privati, ma prima o poi lo spazio finirà".

Annamaria Corrado