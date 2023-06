Punto Vela, in vendita la borsa solidale Il ricavato al Comune

"Siamo col cuore vicino ai nostri concittadini che in questo momento stanno vivendo un vero e proprio incubo". Anche il Punto Vela ha deciso di dare il suo contributo nella raccolta fondi per le persone colpite dall’alluvione. "Abbiamo voluto aggregarci mettendo in vendita la nostra borsa shopper in tessuto cotone, realizzata con sari indiani a fantasia firmata Punto Vela il cui ricavato sarà devoluto per il 50% al Comune di Ravenna per ’Emergenza Alluvione", spiegano. La shopper ’Punto Vela’ di beneficenza è acquistabile sul nostro sito https:puntovela.itproductsbagxromagna con ritiro gratuito nei negozi di Ravenna in via Cavour 89 e a Marina di Ravenna in Piazzale Adriatico 19.