"Puzza di pesce marcio a Mezzano Residuo dei rifiuti alluvionati"

Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), torna alla carica sul problema della rimozione dei rifiuti alluvionati dalla discarica creata a Mezzano. Un caso che ha fatto molto discutere. I cumuli di immondizia erano troppo a ridosso del centro abitato e le proteste per i cattivi odori si erano moltiplicate, ancor di più quando era scoppiato un incendio. E oggi il capogruppo della lista civica sottolinea come "ci sia pesce di puzza marcio in tutta Mezzano e si tratta di un residuo atmosferico dei rifiuti alluvionati incendiati".

"Nel giro di un mese e mezzo – sottolinea Ancisi – , vi erano sorte montagne di spazzatura di ogni genere, che Hera stessa, titolare di questo servizio pubblico, ha calcolato di oltre 100 mila tonnellate solo in Romagna. Gli abitanti di Mezzano avevano lamentato acuti fetori e invasioni di insetti, che li avevano costretti a tapparsi in casa e a munirsi nuovamente di mascherine, nondimeno patendo anche infiammazioni all’apparato respiratorio. L’allontanamento dei rifiuti sarebbe stata la fine di un incubo intollerabile, se non fosse che da allora ondate di puzza di pesce marcio si riversano ininterrottamente, a seconda dei venti, sulle varie zone del paese ed anche oltre. Venerdì scorso le hanno odorate, per esempio, a Piangipane. Il giorno prima, due famiglie residenti a Mezzano, lato ovest, avevano contattato Lista per Ravenna deplorando “la puzza insopportabile che si presenta” e “di essere costretti, in giornate come questa, in cui le finestre si potrebbero tenere aperte, a sigillarci in casa e ad accendere l’aria condizionata".

Infine Ancisi chiede al sindaco di "chiarire, anche attraverso il proprio Consiglio territoriale, su come stanno effettivamente le cose e come si sta procedendo, e con quali prospettive, affinché, dopo quattro mesi infernali, l’aria che si respira in paese sia bonificata".