Qrcode, 8mila euro dalla Regione

Il Comune di Alfonsine si è aggiudicato un contributo regionale per la realizzazione del progetto ‘Qrcode - Mosaico di memorie’. Il progetto è stato finanziato nell’ambito della legge regionale 32016 sulla memoria del Novecento. Tra gli enti locali che hanno presentato domanda di contributi per il 2023, solo cinque potranno beneficiare del contributo e Alfonsine si è classificata seconda, ottenendo 8.300 euro sui 23mila previsti per la realizzazione del progetto. La proposta, avanzata dal Comune di Alfonsine e dall’associazione ‘Dis-ordine dei cavalieri della Malta e di tutti i colori’, in collaborazione con altre associazioni, prevede la creazione di un percorso di memoria in città utilizzando QRcode in mosaico, che rimandano alle vicende locali del Novecento, segnalando luoghi, eventi e storie, anche familiari.