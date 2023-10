Quadri di Marangoni alla Collegiata: "Il ricavato andrà agli alluvionati"

Arte e solidarietà vanno a braccetto nell’iniziativa che partirà domani nella chiesa della Collegiata di Lugo, dove saranno esposti dieci quadri donati dal pittore lughese Michele Marangoni per raccogliere fondi da destinare agli alluvionati. Le opere, che saranno esposte nelle navate laterali a sinistra della chiesa in contenitori offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, saranno messe in vendita a offerta libera, partendo da una cifra minima, e ciascuna sarà venduta al miglior offerente. Chi sarà interessato all’acquisto, troverà, nei depliant appositamente preparati, il numero di telefono del tramite che si occuperà delle operazioni di vendita. Il ricavato, spiega Marangoni, "andrà a persone e famiglie che sono rimaste particolarmente danneggiate dall’alluvione. Anche alcuni dei quadri hanno subìto danni dall’alluvione, ma ho provveduto a restaurarli. Le pitture sono in parte di carattere sacro, come ad esempio il ‘Ritratto di Giovanni Paolo II’, altre rappresentano paesaggi, nature morte e argomenti vari. La chiesa della Collegiata è sempre aperta, quindi sia chi la frequenta sia chi è interessato all’iniziativa può vedere i quadri quando vuole. Ho pensato a questa iniziativa perché ritengo giusto aiutare le persone più bisognose dopo i danni arrecati dall’alluvione".

"Penso che sia commovente – commenta don Leonardo Poli, parroco della Collegiata –, che un artista che è riuscito a salvare i suoi quadri, anziché tenerli abbia deciso di metterli in vendita a favore degli alluvionati. In un momento così drammatico, emerge ancor di più quello che serve nella vita: l’apertura del cuore. Ed è bello scoprire che siamo fatti bene, e come la gente abbia scoperto che siamo fatti bene e per il bene. Si dice che ‘per educare un bambino ci vuole un villaggio’, ebbene, per tenere sveglio il cuore di un adulto ci vuole una tribù e avere qualcuno che può aprire il cuore dimostra che è possibile affrontare qualunque cosa. Quello che ha fatto Marangoni è veramente lodevole". L’iniziativa benefica dell’artista lughese fa seguito ad altre due da lui promosse per far conoscere due luoghi particolari di Lugo. Marangoni ha infatti girato due video in cui, attraverso i suoi dipinti, si può sapere di più sulla storia dell’arte e sulle caratteristiche delle location. Il primo si intitola ‘Michele Marangoni e la pittura degli anni ‘60’ e si dipana nel chiostro dell’antico convento di San Domenico, ora sede dell’omonima residenza per anziani. Il secondo si intitola ‘Opere su carta di Michele Marangoni nella sala dei pegni dell’ex Banca del Monte’, locale che si trova al secondo piano di quella che fu una chiesa, poi un ospedale, poi appunto il banco dei peni, chiuso da diversi anni. "Cercavo – dice Marangoni – un luogo vuoto per stendere le mie opere su carta che eseguo dal 2014, realizzate con tecniche cosiddette ‘improprie’ ovvero con sistemi insoliti, anche inventati da me. Questo luogo, che pochi a Lugo conoscono, pieno di scaffali ma di fatto vuoto, mi è sembrato lo scenario ideale". I video sono visibili su youtube nel canale di Michele Marangoni, digitando i titoli.

Lorenza Montanari