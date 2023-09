Quadrilatero del gusto. In via Ponte Marino arriva una storica attività

‘L’Antica pizzeria da Michele’, storico marchio napoletano con 150 anni di storia alle spalle, arriva in via Ponte Marino. Il progetto è quello di riuscire ad aprire per Natale, nel frattempo il locale che prima ospitava La Bottega di Felice è un cantiere in piena attività. La sede storica dell’attività è, neanche a dirlo, a Napoli in via Cesare Sersale, e da cinque generazioni è la famiglia Condurro, fondatrice e proprietaria, a portare avanti una tradizione avviata nel 1870.

Ora la pizzeria arriva anche a Ravenna, in pieno centro. Perché a un certo punto la famiglia Condurro, visto il successo del locale a Napoli, con la fila fuori, sempre pieno di turisti italiani e stranieri, decide di aprire nuove pizzerie nel resto d’Italia e all’estero. Nasce così il progetto Da Michele in the World che ha portato all’apertura di quarantatre pizzerie in tutto il mondo, dal Giappone agli Emirati Arabi, passando per gli Stati Uniti. Tanti anche i locali inaugurati in Italia, il più vicino a Ravenna è a Bologna. "Nonostante l’espansione – spiega Alessandro Condurro, general manager e ceo dell’azienda – la nostra rimane una catena artigianale, nella quale c’è un capillare controllo del prodotto e della produzione". Insomma la famiglia Condurro ha fatto incontrare e convivere tradizione e imprenditoria. "Ravenna – continua Condurro – ci è sembrato potesse avere le caratteristiche giuste per aprire una nuova pizzeria. La nostra è una pizza artigianale, e siamo attentissimi nel garantire la genuinità dei nostri prodotti". Massima attenzione viene prestata anche ai pizzaioli che vengono formati dall’azienda attraverso una scuola di formazione. Una volta pronti vengono mandati nelle sedi di tutto il mondo.

Michele, il capostipite della famiglia, ha tramandato a figli e nipoti la passione per un prodotto che rappresenta Napoli nel mondo. Luigi, uno dei figli di Michele, ripeteva spesso che: "È la passione che fa fare bene le cose…io so fare bene pochissime cose nella mia vita, ma quelle poche cose le faccio con passione,con la convinzione di essere il migliore". Una passione tramandata ai discendenti della sua famiglia.

La settimana scorsa lo storico locale di Napoli ha ospitato un cliente davvero d’eccezione, il regista premio Oscar Steven Spielberg, che non si è sottratto alle attenzioni dello staff, anzi si è fatto fotografare con tutti loro sorridendo soddisfatto.

