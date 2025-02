Quadruplicamento della ferrovia: "Tema importante, basta speculazioni"

Continua a tenere banco la discussione sul progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese-Riolo Terme. Sul tema è intervenuta ieri la sindaca di Solarolo Maria Diletta Beltrani, la quale ha precisato che "il progetto, se fosse realizzato secondo l’ultima ipotesi di tracciato presentata da Rfi, avrebbe sul territorio di Solarolo un impatto devastante". Secondo quanto affermato dalla prima cittadina, il concetto è stato ribadito anche "nelle osservazioni presentate ad Rfi, accompagnate dalla richiesta di aprire un dialogo puntuale e un confronto diretto con gli enti coinvolti, circa il tracciato maggiormente sostenibile". Secondo la sindaca "si tratta di un tema molto importante per il nostro paese, che va affrontato con serietà e concretezza".

Le precisazioni di Piazza Gonzaga si sarebbero rese necessarie dopo che "i gruppi di minoranza hanno preso questo tema come spunto per una strumentale battaglia politica, assolutamente controproducente, tanto da arrivare a “denunciare” pubblicamente il Comune su presupposti o errati o addirittura falsi". La sindaca inoltre ha puntualizzato che "si è voluto sottintendere che il Comune di Solarolo non abbia adempiuto agli obblighi di legge in materia di dibattito pubblico, citando leggi sbagliate con argomentazioni non esatte. Il dibattito pubblico è promosso e gestito dalla stazione appaltante o dall’ente concedente: nel nostro caso Rfi o il Ministero dei Trasporti che finanzia l’opera. Fin dal primo consiglio comunale del 27 giugno ho riferito che era stata chiesta e ottenuta l’istituzione di un tavolo interistituzionale, e nel corso del consiglio del 31 luglio ho dato atto che era stata chiesta e ottenuta dai Comuni interessati una proroga alla scadenza dei termini per il deposito di osservazioni, fino al 28 gennaio. Per questo il Comune di Solarolo si tutelerà nelle sedi competenti". Quanto al progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria, alla scadenza dei termini sono state diverse le deduzioni che sono state depositate dai Comuni interessati, da alcuni comitati in tutta la Regione, e anche da associazioni come Legambiente e Coldiretti. In Regione a inizio mese si era svolto un incontro tra i rappresentanti dei tredici enti locali coinvolti e l’assessore alle infrastrutture Irene Priolo al fine di condividere le osservazioni al documento di fattibilità delle alternative progettuali realizzato da Rfi che non aveva trovato la condivisione sui tracciati proposti. Un progetto da 3,5 miliardi finanziati con legge di bilancio 2022. Nel progetto di Rfi la tratta Bologna-Castel Bolognese Riolo Terme "costituisce il primo segmento del potenziamento con caratteristiche di Alta Velocità e Alta Capacità della Direttrice Adriatica, identificata come un asse funzionale di collegamento tra nord e sud del Paese rilevante anche per la crescita della logistica ferroviaria dei porti di Gioia Tauro, Taranto e Brindisi".

Damiano Ventura