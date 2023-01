"Qual è il futuro del nuovo e infinito palazzetto dello sport?"

"Da tempo ormai sulla nostra Città aleggia quasi un fantasma, non il fantasma dell’Opera ma il fantasma del nuovo palazzetto dello sport. Da più parti si chiede quando sarà terminata questa importante opera che darà respiro a tutte quelle società che vogliono far crescere lo sport nella nostra città dando una “casa” alle società sportive che ad oggi sono costrette a migrare in altri lidi, con al seguito affezionati e fedeli tifosi, per poter disputare gli incontri di campionato". A scriverlo è Renato Esposito, vice capogruppo di Fratelli d’Italia nel question time ’Sul nuovo palazzetto dello sport’. "Più volte – continua – sono state indicate date più o meno presunte di fine lavori, più di una volta date assicurazioni sull’avanzamento dei lavori mai in realtà rispettate. Tutto ciò premesso si chiede a sindaco e Giunta di conoscere la data prevista in origine di fine lavori ed i motivi del mancato rispetto della stessa; di indicare ad oggi quale sia la nuova data presunta di fine lavori e il costo dell’opera inizialmente previsto e quello presunto ad oggi, indicando in

maniera chiara e dettagliata i motivi dell’eventuale scostamento".

Continua il question time: "Infine si vuole conoscere se la Giunta ravennate ritenga veramente “prioritaria” la costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport attivandosi in tal senso. Un’opera

attesa da fin troppo tempo e che darebbe un segnale forte a tutti coloro che nella nostra città vogliono fare seriamente sport. A tutti i livelli".