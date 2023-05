"Qualcuno risponda della mancata pulizia dei fiumi"

"Questa è una tragedia che ha delle responsabilità e qualcuno deve rispondere delle mancata manutenzione dei corsi d’acqua e della pulizia dei loro alvei". Così il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, ha risposto all’informativa che l’assessore all’ambiente e vice presidente della Regione, Irene Priolo, ha fatto all’Assemblea regionale sugli eventi atmosferici che si sono abbattuti nei primi giorni di maggio soprattutto sul territorio romagnolo. "Caro assessore – ha detto Liverani – ero presente alla conferenza stampa che lei ha tenuto a Faenza e dove ha dichiarato che ‘ il problema non è stata la tenuta del corpo arginale, ma il sormonto del fiume Lamone’, Come è possibile, davanti al disastro che tutti abbiamo visto, alle famiglie sfollate, a chi è morto per questo evento atmosferico, fare dichiarazioni del genere che sono smentite dai fatti, negano l’evidenza. Lo sappiamo tutti che il Lamone ha rotto in più punti il suo corso e questo è accaduto perché, nonostante gli appelli degli agricoltori e degli allevatori delle zone colpite, non si è fatto nulla contro le tane sotterranee delle nutrie".