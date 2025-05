Quale sarà il futuro di Ravenna nel 2100?. Ne parla l’architetto Emilio Roberto Agostinelli

Quale sarà il futuro di Ravenna, dei suoi territori costieri e dei suoi monumenti nel 2100? A questa domanda cerca di rispondere Emilio Roberto Agostinelli chiamato a discuterne dall’Ordine degli Architetti di Ravenna nel secondo incontro del ciclo ‘Cambiamento climatico e patrimonio culturale. Ravenna 2100: progettare l’adattamento’, oggi alle 16 nella sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo. Agostinelli, architetto, già funzionario della Soprintendenza di Ravenna, direttore dei restauri di numerosi monumenti ravennati, discute del rapporto tra cambiamento climatico e monumenti, città e paesaggio. Rivolgendosi alla platea dei tecnici, ma anche e soprattutto al pubblico generalista, indaga il complesso e poco dibattuto tema delle azioni di adattamento per contrastare gli effetti del cambiamento climatico sul nostro territorio e descrive come potrà cambiare il nostro contesto di vita in funzione delle scelte che faremo. "Mentre oggi molti di noi hanno maggior confidenza con i temi della mitigazione, cioè su come, per esempio, si possano ridurre le emissioni di gas serra risparmiando energia – afferma Agostinelli –, poco noto e più spinoso è il tema dell’adattamento".